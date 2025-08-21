Acesse sua conta
Maria Gladys volta às telas após dificuldades financeiras e sumiço

Atriz de 85 anos retorna ao cinema em novo longa-metragem, meses depois de enfrentar problemas pessoais e dívidas

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10:23

Maria Gladys Crédito: Reprodução

Quatro meses após enfrentar uma fase delicada em sua vida pessoal, Maria Gladys foi confirmada em um novo projeto audiovisual. A atriz de 85 anos, conhecida por interpretar Lucimar na versão original de Vale Tudo (1988), participará de um longa-metragem que começa a ser gravado no próximo semestre, com estreia prevista para 2026.

Durante a leitura do roteiro ao lado de Marcos Caruso, Maria Gladys comemorou a oportunidade de voltar ao trabalho: “Foi uma maravilha! Eu sou atriz de teatro e sempre prefiro leituras presenciais às online”, contou à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Ela acrescentou: “Dei um pulo no Rio de Janeiro e me deliciei com o texto. Trabalhar é muito bom, que delícia que é o ofício”. Atualmente, a atriz vive em Santa Rita de Jacutinga, no interior de Minas Gerais.

A confirmação no elenco ocorre após Maria Gladys passar por um período turbulento em maio, quando chegou a ser dada como desaparecida pela própria filha, Maria Thereza. Na ocasião, a atriz gravou um áudio à Rádio Tupi, afirmando que estava sem recursos e acusando a filha de reter dinheiro de sua conta bancária. O episódio mobilizou familiares e até o Disque-Denúncia do Rio de Janeiro, que divulgou cartazes sobre a situação de vulnerabilidade da artista.

Mais tarde, Maria Gladys explicou que havia se mudado para Jacutinga em busca de um custo de vida mais baixo, mas admitiu não ter recursos suficientes para despesas básicas. O filho da atriz, Glayson Gladys, relatou que ela não estava bem de saúde e “vivia sem rumo”, destacando conflitos familiares envolvendo venda de apartamento e divergências entre irmãos. A atriz recusou a possibilidade de morar no Retiro dos Artistas.

O impasse foi amenizado quando a assistência social de Jacutinga ofereceu transporte para que Maria Gladys se deslocasse até Volta Redonda (RJ) e, de lá, seguisse para o Rio de Janeiro.

No cinema e na TV, Maria Gladys soma mais de seis décadas de carreira, com participações em produções como Gabriela (1975), Vale Tudo (1988) e Belíssima (2005), consolidando-se como uma das grandes atrizes da dramaturgia brasileira.

