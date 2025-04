DIFICULDADE

Maria Gladys fala sobre dificuldades financeiras e faz apelo por trabalho: 'Dinheiro é para gastar'

Atriz, ícone da TV brasileira, vive em pousada no interior de Minas e revela que aposentadoria não cobre despesas

Heider Sacramento

Publicado em 21 de abril de 2025 às 10:59

Maria Gladys Crédito: Reprodução/Record TV

A atriz Maria Gladys, de 85 anos, emocionou os telespectadores do Domingo Espetacular ao relatar sua atual situação financeira e pessoal. Em entrevista à Record, exibida neste domingo (21), ela recebeu a equipe do programa na pousada O Meu Canto, em Santa Rita de Jacutinga, no interior de Minas Gerais, onde vive temporariamente. >

Questionada sobre as dificuldades para custear a própria moradia, Maria Gladys foi direta: “Dinheiro acaba, e eu não sou de economizar. O dinheiro não é muito e acaba.” Com bom humor, completou: “Dinheiro não é para economizar, é para gastar. Eu como bem, tomo boa bebida.”>

Apesar de ter feito história na televisão, a atriz contou que nunca conseguiu adquirir uma casa própria. “Nunca o dinheiro deu para comprar uma casa. É caro e eu não sou herdeira, sou filha de gente que não tinha casa própria. É chato pagar aluguel.”>

Maria Gladys relembrou que já morou em endereços nobres do Rio de Janeiro, como Copacabana e Ipanema, mas sempre em imóveis alugados. A única propriedade que teve foi vendida em Cabo Frio (RJ), o que a levou a viver em hotéis. A filha da atriz, Maria Thereza Mello Maron, reforçou esse estilo de vida: “Ela não tem noção do quanto gasta. Quis viver em hotel.”>

Atualmente, a única renda fixa da atriz é uma aposentadoria de pouco mais de R$ 2.800, valor que não cobre todas as despesas. “Vira e mexe a gente está fazendo vaquinha para ela”, contou a filha. Endividada com parte da estadia na pousada onde mora, Maria Gladys aceitou uma permuta com o dono do local, Gil Rocha, gravando vídeos promocionais para quitar a dívida.>

Mesmo com um extenso currículo na televisão brasileira, Maria Gladys revelou que nunca teve contrato de longa duração com emissoras. “Nunca me deram esse prazer de relaxar.” Com a idade, os convites para atuar tornaram-se mais raros. “Você vai ficando mais velha e o trabalho vai diminuindo, principalmente na televisão”, desabafou.>