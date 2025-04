BASTIDORES DA TV

Clima tenso entre Bella e Cauã atrasa gravações e força mudanças em ‘Vale Tudo’, diz colunista

Desentendimento entre colegas impacta produção e levanta rumores nos bastidores

Heider Sacramento

Publicado em 21 de abril de 2025 às 08:52

Bella Campos e Cauã Reymond Crédito: Reprodução

As gravações da nova versão de Vale Tudo, na TV Globo, começaram a semana sob forte tensão nos bastidores. O motivo é um suposto desentendimento entre Bella Campos e Cauã Reymond, que teria atrasado a entrega dos roteiros e afetado o cronograma da produção. A informação foi divulgada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco e confirmada por fontes ouvidas pelo portal Notícias da TV. >

Na última sexta-feira (18), enquanto outras novelas da emissora já haviam organizado suas agendas para o feriado prolongado, a equipe de Vale Tudo seguia ajustando cenas e definindo gravações. Ainda assim, Bella e Cauã foram mantidos em sequências conjuntas, que incluem cenas de conflito e até momentos de romance entre seus personagens, Maria de Fátima e César.>

Apesar da tensão, os roteiros não foram reescritos por conta do atrito. A autora Manuela Dias havia finalizado os capítulos de agosto e setembro no ano passado e apenas atualizou alguns diálogos em março — alterações que, segundo fontes, não têm relação com a briga entre os atores.>

O suposto embate entre Bella e Cauã ganhou repercussão após uma nota da coluna Gente, da revista Veja, publicada no dia 15, afirmar que os dois teriam discutido no estacionamento dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Desde então, surgiram especulações sobre reclamações mútuas: Bella teria denunciado comportamentos considerados machistas do colega, enquanto Cauã teria criticado sua atuação na trama.>