NOVELA

Urgente! Cauã Reymond pede para deixar elenco de ‘Vale Tudo’ após briga com Bella Campos, diz colunista

Globo tenta convencer ator a permanecer na trama

A tensão nos bastidores do remake de Vale Tudo, exibido no horário nobre da TV Globo, ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (17). Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, o ator Cauã Reymond solicitou formalmente à emissora sua saída da novela, em meio ao desgaste provocado por conflitos com a atriz Bella Campos, com quem contracena. Ele vive o personagem César, enquanto ela interpreta Fátima - os dois vivem um romance mal-resolvido na trama.>