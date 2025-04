CONTRATO DE PESO

Quanto Cauã Reymond ganha na Globo? Salário é o dobro de Bella Campos

Com contrato fixo com emissora, o galã está no ar em ‘Vale Tudo’

Elis Freire

Publicado em 16 de abril de 2025 às 17:11

Cauã Reymond Crédito: Reprodução

No ar em horário nobre no remake de “Vale Tudo”, Cauã Reymond tem protagonizado polêmicas nos bastidores da novela, já que Bella Campos teria feito uma queixa sobre os comportamentos do ator aos diretores da Globo. O galã, porém, com um contrato fixo com a emissora, tem um salário mensal de dar inveja. >

De acordo com informações reveladas pela colunista Carla Bittencourt ao vivo no SBT na tarde desta quarta (16), o famoso ganha um salário de, nada mais nada menos, qu e R$120 mil mensais. O valor é o dobro da quantia recebida por Bella Campos, responsável por dar vida a Maria de Fátima na novela das 21h, que, segundo o Observatório da TV, é de R$60 mil. >

Polêmicas nos bastidores de ‘Vale Tudo’

Os bastidores da novela “Vale Tudo” estão pegando fogo após informações sobre uma queixa de Bella Campos para a diretoria da Globo em relação ao comportamento de Cauã Reymond virem à tona. A atriz teria descrito Cauã como “debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista”.>

Segundo a revista Veja, o clima entre Cauã Reymond e Bella Campos azedou desde os ensaios preparatórios. O ator teria feito críticas ao desempenho da colega, que confrontou o galã nos Estúdios Globo, gerando um bate-boca. Bella, então, teria levado o caso à direção da emissora e ao setor de compliance buscando alguma tomada de decisão pela Globo. >