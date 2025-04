TRÁGICO

'Volta por Cima': Madalena e Jão encontram Doralice desmaiada

No capítulo de quarta-feira (16), um desentendimento vai terminar em desmaio

Na novela das 7 da Globo "Volta por Cima" vários acontecimentos colocarão os personagens em situações desafiadoras no capítulo desta quarta (16). A trama vai ao ar às 19h30, horário de Brasília. >

Gerson prende Roxelle novamente. Tati toma uma decisão. Chico consola Cacá. Violeta mente sobre Cacá para Ruth. Rodolfo questiona Gerson sobre Roxelle. Rosana conversa com Edson sobre Jão.>

Marco comenta com Violeta sobre a visita de Cacá, e Ruth provoca a ex de Osmar. Cacá segue o conselho de Chico ao falar com Violeta.>