CÂNCER DE PÂNCREAS

De alta do hospital, Edu Guedes diz que teve medo de não voltar para casa quando saiu para fazer a 4ª cirurgia

Previsão inicial era de que o chef de cozinha só tivesse alta no dia 21 de julho

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de julho de 2025 às 19:50

De alta do hospital, Edu Guedes diz que teve medo de não voltar para casa quando saiu para fazer a 4ª cirurgia Crédito: Reprodução/Instagram

Após ser diagnosticado com câncer de pâncreas e passar por quatro cirurgias, o apresentador Edu Guedes usou suas redes sociais neste sábado (12/7) para informar aos seus seguidores que está bem melhor e já está em casa. "Estou muito feliz de estar em casa. Quando saí daqui para ir para a quarta cirurgia, pensei muito, porque era a maior delas, no que eu tinha que fazer para voltar", revelou. >

Embora a previsão inicial era de que ele só tivesse alta no dia 21 de julho. No entanto, segundo o apresentador, o médico que o acompanha, Marcelo Bruno, percebeu que ele estava melhor e considerou que sua recuperação seria melhor em casa. "Então, praticamente, eu saí 10 dias antes do que era o previsto”, comunicou. >

O marido de Ana Hickmann também disse que viu a preocupação de muita gente em relação ao fato dele estar com a aparência abatida, mas que, diante de tudo que vem passando, não tem como ser diferente. "Foram quatro cirurgias em, praticamente, 15 dias. Então, não foi fácil", ponderou. Edu comentou que tem recebido muitas mensagens e que gostaria muito de responder cada uma pessoalmente, mas, como não é possível, decidiu gravar o vídeo, como uma forma de agradecer àqueles que tem demonstrado preocupação com ele.>

Edu Guedes falou também sobre o fato de muita gente ter comentado que se surpreendeu com a força, com a forma que ele enxergo as coisas. "Queria dizer que tem notícia que, muitas vezes na vida, a gente não está preparado para ela, mas também a gente não tem tempo para se preparar. Ao mesmo tempo, a gente não pode lamentar. A lamentação em qualquer coisa de ruim, só prejudica, em meu modo de pensar. Mas, problema todo mundo tem, pode ser pequeno, médio, grande, de qualquer tamanho. O que eu penso é que um problema que pode levar a sua vida, é um problema grande. Mas mesmo assim, a gente tem que encarar com confiança. E é isso que tenho feito".>

Sobre o retorno ao trabalho, o apresentador informou que será de uma forma gradual, que nesse momento precisa viver um dia de cada vez. "Muita gente perguntou em relação ao trabalho, quando eu volto. Essa semana devo fazer algumas coisas gradativas, aqui de casa. Eu não posso fazer fora ainda. Tenho que dar algumas saídas, posso fazer algumas coisas. Tenho que fazer um trabalho pulmonar também. Essa semana e na próxima, e aí a gente vai sentindo dia a dia, mas muito, muito obrigado por tudo". >

E para as pessoas que, assim como ele, estão passando por alguma problema, o marido de Ana Hickmann ainda dá um conselho: "Quero dizer que muitas vezes eu fico emocionado com tudo isso, mas quero dizer que, pra quem está passando por alguma dificuldade, se servir de dica, eu acho que o controle de tudo, apesar de qualquer problema que a gente tem em lugar do nosso corpo, o principal é a nossa cabeça. Se a gente tiver cabeça boa, a gente consegue resolver da melhor forma e eu vou fazendo isso durante a semana”.>