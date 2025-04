FAMA DE PEGADOR

Astro de 'As Branquelas' critica irmão por se apaixonar pela ex do sobrinho: 'Ladrão de namoradas'

Marlon Wayans detonou irmão Damon, que disse 'pegar todas'

Elis Freire

Publicado em 16 de abril de 2025 às 16:42

Marlon Wayans (erq.) e Damon Wayans (dir.) Crédito: Reprodução

Marlon Wayans não escondeu o que pensa sobre o irmão Damon Wayans ter se envolvido romanticamente com a ex-namorada de seu sobrinho. O astro da clássica comédia dos anos 90 “As Branquelas”, chegou a chamar seu irmão mais velho, que protagoniza a famosa série “Eu, A Patroa e as Crianças”, de 'ladrão de namoradas'. >

Em entrevista ao TMZ, Marlon botou para a fora a sua indignação sobre a postura do familiar. "Damon, você precisa parar com isso. Essa não foi a primeira vez. Damon é o ladrão de namoradas da família Wayans. Você vai parar com isso, Damon. Você tem que parar! Ele é o bandido!", afirmou o astro de Hollywood.>

Damon assumiu que teve um affair com a ex do sobrinho em entrevista ao podcast Club Shay Shay na semana passado. Ao se justificar, o ator disse: “Não é como se eles estivessem apaixonados”.>

Ao TMZ, Marlon puxou uma paródia de U Don’t Have To Call, de Usher, falando sobre a fama de galinha do irmão, que não deixaria passar nem relações antigas de seus familiares.>

"A gente tem um lema na família: ‘Não leve sua garota perto do D, ele é jogador de verdade’", cantou, brincando. "Damon tem até uma corrente do Usher! Damon, para de fazer isso, de verdade. Isso é péssimo. Não é coisa que se faz com irmão, sobrinho, tio", defendeu.>