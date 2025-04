QUESTIONAMENTOS

Cantor expõe detalhe inédito sobre a morte de Gugu Liberato: 'Mentira!'

Ex integrante da Polegar, Rafael Ilha surpreendeu ao revelar nova informação sobre os momentos finais do apresentador

Elis Freire

Publicado em 15 de abril de 2025 às 21:36

Gugu Liberato Crédito: Divulgação/ Record TV

O cantor e apresentador Rafael Ilha voltou a colocar em discussão as circunstâncias da morte de Gugu Liberato, que morreu em novembro de 2019 aos 60 anos, em Orlando, nos Estados Unidos. Em entrevista recente ao podcast de Danilo Snider, Rafael revelou um novo detalhe sobre a morte: ele afirmou que Gugu teria morrido poucos minutos após chegar em casa, e não horas depois, como foi divulgado. Ilha, então, questionou se o caso realmente foi um acidente enquanto o apresentador consertava o sistema de ar condicionado da mansão, como divulgaram as fontes oficiais. >

Sobre os momentos anteriores à morte, Rafael contou que Gugu recebeu um telefonema urgente de Rose Miriam, sua esposa, quando ainda estava no Brasil, pedindo seu retorno para os Estados Unidos com urgência. "Ela pediu que ele fosse com urgência para lá, pois estava tendo problemas familiares", afirmou o ex-Polegar. Uma pessoa próxima que estava ao lado do apresentador no momento da ligação teria confirmado os detalhes diretamente para ele. >

E então, Ilha destacou a informação inédita da circunstância da morte. De acordo com o famoso, Gugu teria falecido em um curto intervalo de tempo após chegar em sua casa nos EUA. "Depois que ele chegou, menos de 15, 20 minutos depois, ele morreu", revelou Rafael.>

Ao contestar os autos oficiais, Rafael argumenta que é difícil entender por que o apresentador teria decidido, de imediato, consertar o ar-condicionado e garante que ele não teria conhecimentos para isso. “Ele não trocava uma lâmpada e foi consertar o sistema de ar condicionado?! [...]Mentira! ”, disparou na entrevista. Porém, o ex-Polegal ressaltou: "Não estou acusando ninguém".>

No programa, o ex-cantor mencionou ainda que ouviu de fontes da família do grande da televisão brasileira que João Augusto, filho de Gugu, estava enfrentando problemas com álcool e drogas na época do falecimento do pai. Sem concluir nada, ele sugeriu que um possível desentendimento doméstico entre os dois poderia ter antecedido a tragédia. >

Relembre o caso

Gugu Liberato faleceu em 21 de novembro de 2019, aos 60 anos, após sofrer um acidente doméstico em sua casa, em Orlando, nos Estados Unidos. Ao realizar um reparo no ar-condicionado no sótão, ele teria caído de uma altura de aproximadamente quatro metros, sofrendo múltiplas lesões como traumatismo craniano, fraturas no crânio, tórax e vértebras.>