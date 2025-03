SAÚDE

Mãe de Gugu Liberato, Maria do Céu, é internada com suspeita de AVC

Aos 95 anos, matriarca da família Liberato foi hospitalizada com suspeita de AVC, mas o diagnóstico aponta infecção pulmonar

Maria do Céu, mãe do apresentador Gugu Liberato, foi internada na quinta-feira (13) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC). A informação foi inicialmente divulgada pela jornalista Déborah Albuquerque e confirmada pelo portal LeoDias, por meio da assessoria da família. >