Suposto herdeiro afirma que Gugu Liberato não é filho de Maria do Céu e caso é reaberto

Ricardo Rocha alega ser filho de Gugu, mas exame de DNA deu negativo

Elis Freire

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 20:24

Ricardo Rocha e Gugu Liberato Crédito: Reprodução

O caso do empresário Ricardo Rocha, que afirma ser filho do apresentador Gugu Liberato ganhou novas atualizações. Mesmo após o resultado negativo do exame de DNA, a Justiça reabriu o caso após novas alegações da defesa do suposto herdeiro. Foram apresentados documentos que apontam que o comunicador, que morreu em novembro de 2019, não é filho biológico de Maria do Céu. >

Os advogados de Ricardo Rocha afirmam que Gugu seria filho, na verdade, de Germana Morais ou Antônio Augusto Morais, tios do apresentador e irmãos de Maria do Céu. Dessa forma, eles alegaram que o exame feito não tem validade.A informações são do colunista Gabriel Perline, do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!. >

A descoberta da defesa veio a partir da investigação da vinda da família de Gugu Liberato da região de Bragança, em Portugal, para o Brasil, em 1952.>

Entenda as alegações

De acordo com os registros, Maria do Céu Morais, Augusto Claudino Liberato e Amandio Liberato, respectivamente mãe, pai e irmão mais velho de Gugu, desembarcaram no Brasil em 26 de março de 1952.>

Já os avós do apresentador, João de Deus e Alícia, assim como seus tios maternos, Antonio Augusto Morais e Germana Morais, chegaram ao país em 6 de maio do mesmo ano.>

A certidão de nascimento registra que Gugu Liberato nasceu em 10 de abril de 1959 e foi levado ao cartório para registro 20 dias depois por sua própria mãe, Maria do Céu. Advogados apontam que isso causa estranheza, pois, na época, era comum que as mulheres permanecessem em “resguardo” após o parto.>

Com base nesse e em outros dados sobre a família de Gugu, a defesa de Ricardo Rocha considera duas possibilidades. A primeira sugere que Germana Morais, que tinha apenas 16 anos na época, seria a mãe biológica do apresentador. Para evitar que a irmã sofresse julgamentos, Maria do Céu teria “adotado” o sobrinho como filho.>

A segunda hipótese, mais aceita pelos advogados, indica que Gugu seria, na verdade, filho de Antonio Augusto Morais, irmão de Maria do Céu. Segundo essa versão, ele teria se relacionado com uma mulher, mas faleceu quatro meses antes do nascimento do apresentador. Diante disso, Maria do Céu teria assumido a criação da criança. Essa explicação justificaria o resultado negativo do teste de DNA entre Ricardo Rocha e Maria do Céu, já que ela não seria sua mãe biológica.>

Similaridades genéticas

Os documentos também incluem a análise de um geneticista contratado pelos advogados de Ricardo Rocha. Ele examinou o teste de DNA do empresário e constatou que, apesar do exame de paternidade ter dado negativo, há uma semelhança genética entre ele e os familiares de Gugu.>