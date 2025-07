HOMENAGEM

'Raul Seixas: Eu Sou': veja quem é quem na nova série do Globoplay

A produção é criada por Paulo Morelli e codirigida com seu filho Pedro Morelli

"Raul Seixas: Eu Sou", nova série disponível no Globoplay, é uma homenagem ao grande nome do rock nacional que completaria 80 anos neste ano. Já um sucesso entre os fãs do grande músico, letrista e cantor, a produção criada por Paulo Morelli traz Ravel Andrade no papel principal, interpretando o roqueiro baiano durante sua trajetória. >