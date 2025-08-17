Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estudar dois idiomas ao mesmo tempo causa alterações no cérebro; entenda

De certa forma, é como submeter o cérebro a um treinamento intensivo

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 15:00

Benefícios cognitivos de estudar duas línguas de forma paralela
Benefícios cognitivos de estudar duas línguas de forma paralela Crédito: Banco de imagens

Estudar dois idiomas simultaneamente não é apenas um exercício de memória — é um estímulo poderoso para o cérebro, capaz de gerar mudanças profundas na forma como ele processa informações. Esse tipo de aprendizado ativa múltiplas áreas cerebrais e fortalece funções cognitivas essenciais para o dia a dia.

Estudos

Cronograma de estudos (Imagem: PR Image Factory | Shutterstock) por Imagem: PR Image Factory | Shutterstock
Montar um cronograma de estudos diminui a sobrecarga e a ansiedade com o vestibular (Imagem: Lokana | Shutterstock) por Imagem: Lokana | Shutterstock
É importante retomar os estudos com organização e disciplina (Imagem: fast-stock | Shutterstock) por Imagem: fast-stock | Shutterstock
A análise cuidadosa do enunciado é uma habilidade essencial a ser desenvolvida durante o estudo (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Um cronograma de estudo ajuda a manter o foco e a organização (Imagem: fizkes | ShutterStock) por Imagem: fizkes | ShutterStock
A reta final antes do exame é um período primordial da trajetória de estudos e deve ser organizada (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Encontre o ritmo ideal de estudo para a sua rotina (Imagem: fizkes | Shutterstock) por Imagem: fizkes | Shutterstock
É importante cuidado com a rotina de estudo (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) por Imagem: Dean Drobot | Shutterstock
Nesta reta final dos estudos, é importante focar nos temas mais recorrentes do vestibular (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por
A principal vantagem da IA nos estudos é a interação para tirar dúvidas e obter recomendações de leitura (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por
É importante focar na qualidade dos estudos para as provas (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) por
1 de 11
Cronograma de estudos (Imagem: PR Image Factory | Shutterstock) por Imagem: PR Image Factory | Shutterstock

De certa forma, é como submeter o cérebro a um treinamento intensivo: ele se reorganiza, cria novas conexões e melhora o desempenho em tarefas que exigem atenção, raciocínio e adaptação rápida.

Leia mais

Imagem - Memória de elefante: 5 chás que blindam o cérebro aprovados por nutricionistas

Memória de elefante: 5 chás que blindam o cérebro aprovados por nutricionistas

Imagem - Mar de sangue? Descubra o que é o fenômeno de potencial tóxico que assusta moradores e turistas no litoral

Mar de sangue? Descubra o que é o fenômeno de potencial tóxico que assusta moradores e turistas no litoral

Imagem - Navio afundado há 80 anos é localizada na Bahia e reacende curiosidade sobre naufrágio

Navio afundado há 80 anos é localizada na Bahia e reacende curiosidade sobre naufrágio

Áreas linguísticas fortalecidas

O bilinguismo paralelo estimula regiões como o giro frontal inferior, o lobo temporal e o hipocampo, aumentando a densidade da substância cinzenta. Essas áreas são responsáveis pela fluência, pelo armazenamento de vocabulário e pelo processamento da linguagem.

Com esse reforço estrutural, o indivíduo tende a apresentar maior facilidade para lembrar palavras, compreender novos conceitos e manter a clareza na comunicação.

Melhorias na conectividade

O estudo de dois idiomas ao mesmo tempo também provoca mudanças na substância branca, em especial no fascículo arqueado, que conecta áreas de compreensão e produção linguística. Essa adaptação torna o trânsito de informações mais rápido e eficaz.

Isso resulta em maior integração entre as funções de ouvir, processar e responder, proporcionando uma comunicação mais ágil e segura.

Avanço no controle mental

Ao alternar entre idiomas, o cérebro exercita a atenção e o controle inibitório, habilidades que permitem selecionar o idioma certo para cada situação e evitar interferências entre eles.

Esse treino constante fortalece regiões responsáveis pela tomada de decisão e pela flexibilidade mental, ampliando também a capacidade de realizar múltiplas tarefas com eficiência.

Resistência ao envelhecimento

Quando o bilinguismo começa ainda na infância, a aquisição da língua ocorre de forma natural e sólida. Com o passar do tempo, essa habilidade funciona como um fator protetor contra o desgaste cognitivo.

O uso contínuo de dois idiomas mantém as conexões neurais ativas, retardando o aparecimento de sintomas de doenças como o Alzheimer e preservando a clareza mental mesmo em idades avançadas.

Mais recentes

Imagem - Luis Fernando Verissimo é internado na UTI em Porto Alegre

Luis Fernando Verissimo é internado na UTI em Porto Alegre
Imagem - Humberto Carrão corta cabelo para interpretar paciente oncológico em 'Vale Tudo'

Humberto Carrão corta cabelo para interpretar paciente oncológico em 'Vale Tudo'
Imagem - Felca fala sobre ameaças após prisão de Hytalo Santos e repercussão de vídeo

Felca fala sobre ameaças após prisão de Hytalo Santos e repercussão de vídeo

MAIS LIDAS

Imagem - Por que agosto é o mês do desgosto? Entenda a má fama e o que fazer para ter sorte
01

Por que agosto é o mês do desgosto? Entenda a má fama e o que fazer para ter sorte

Imagem - Quem são as três mulheres achadas mortas após passeio com cachorro no sul da Bahia
02

Quem são as três mulheres achadas mortas após passeio com cachorro no sul da Bahia

Imagem - Três signos vão passar por um acontecimento raro até o fim de agosto
03

Três signos vão passar por um acontecimento raro até o fim de agosto

Imagem - Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil
04

Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil