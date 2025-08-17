Acesse sua conta
Felca fala sobre ameaças após prisão de Hytalo Santos e repercussão de vídeo

Youtuber revela que recebeu ameaças após vídeo denunciar adultização e exploração de crianças

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 11:36

Felca comenta ameaças após denunciar exploração de menores Crédito: Reprodução/TV Globo

No "Altas Horas" deste sábado (16), o influenciador Felca comentou sobre o impacto do vídeo-denúncia que publicou sobre a adultização e exploração de menores na internet. A principal pessoa criticada no conteúdo foi Hytalo Santos, preso na última sexta-feira (15) junto com o marido. Durante o programa da Globo, Felca revelou que tem recebido ameaças em decorrência da repercussão.

"Algumas ameaças, sim, algumas críticas, movimentos de difamação, de tentar descredibilizar. Eu e meus amigos sabíamos o que estávamos fazendo, que era grande, tudo era esperado", disse ele. Felca acrescentou: "Pedófilos se sentiram atacados pessoalmente. Mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não uma pessoa que está denunciando. Quem tem que ter medo são os pedófilos".

Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais

O influenciador explicou ainda como surgiu a ideia do vídeo. Ele percebeu conteúdos infantis sendo explorados de forma inapropriada: "Eram conteúdos inocentes, criança brincando, se divertindo, mas tinham pedófilos 'cantando' aquelas crianças. Você vê pessoas que adultizam propositalmente a criança... Se você não sente uma indignação, não é ser humano. Eu senti uma indignação, tinha um público e falei. Liguei minha câmera no meu quarto e causou um movimento tão gigantesco que está sendo nebuloso, meio difícil de cair a ficha".

Felca reforçou que o objetivo do vídeo não foi ganhar fama, mas sim conscientizar e mobilizar o público: "Me mandaram fotos de pessoas assistindo ao meu vídeo no ônibus, no metrô. Fico muito feliz porque não é sobre mim, é sobre a causa".

