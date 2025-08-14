Acesse sua conta
Veja 5 passos para limpar o nome e sair do vermelho

Educadora financeira compartilha estratégias para renegociar dívidas e evitar novas

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 20:00

É possível limpar o nome e reorganizar a vida financeira seguindo um plano estruturado (Imagem: fizkes | Shutterstock)
É possível limpar o nome e reorganizar a vida financeira seguindo um plano estruturado Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

O Brasil atingiu o maior número de inadimplentes da sua história. Segundo a Serasa Experian, 77,8 milhões de consumidores estão com o nome negativado, superando o recorde anterior registrado em abril de 2025. Entre as empresas, o cenário também preocupa: 7,5 milhões de CNPJs acumulam R$ 177 bilhões em dívidas.

Para a educadora financeira Aline Soaper, o cenário é resultado de um conjunto de fatores: alta do custo de vida, uso indiscriminado do crédito e falta de organização financeira. “Muitas famílias e empresas não têm reserva de emergência e acabam recorrendo a linhas de crédito caras, como cartão de crédito e cheque especial. Isso cria um ciclo de dívidas difícil de quebrar”, explica.

Endividamento

Separar uma quantia todo mês para pagar dívidas de maior custo é estratégia-chave para recuperar o controle financeiro (Imagem: Natee Meepian | Shutterstock) por Imagem: Natee Meepian | Shutterstock
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) por Imagem: Kmpzzz | Shutterstock
É necessário planejamento para realizar as compras do Dia das Mães sem se endividar (Imagem: My Ocean Production | Shutterstock) por Imagem: My Ocean Production | Shutterstock
O Serasa Limpa Nome oferece serviços de negociação de dívidas que podem resultar em descontos de até 90% nos valores devidos por Fernanda Varela/CORREIO
Desenrola renegocia dívidas por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
1 de 10
Separar uma quantia todo mês para pagar dívidas de maior custo é estratégia-chave para recuperar o controle financeiro (Imagem: Natee Meepian | Shutterstock)

Apesar dos números alarmantes, Aline Soaper garante que é possível limpar o nome e reorganizar a vida financeira seguindo um plano estruturado. Confira 5 passos essenciais listados por ela abaixo!

1. Faça um check-up financeiro

Faça um check-up financeiro para saber qual seu real custo de vida e qual sua renda real (com todos os descontos no salário). Com base nesse check-up , você analisa se o custo de vida está maior do que a renda. “Se estiver, não adianta tentar resolver a dívida, precisa resolver a questão de reduzir os gastos e aumentar renda”, explica a educadora financeira.

2. Aumente a renda e reduza despesas

Após realizar o check-up financeiro, faça um levantamento de todas as dívidas, separando o valor original, isto é, quanto foi emprestado ou devido no início, do valor atualizado, que inclui juros e multas. Esse diagnóstico mostra quanto você está pagando “a mais” de juros e ajuda a planejar uma negociação mais assertiva.

3. Identifique as dívidas de mais risco

Nem todas as dívidas têm o mesmo impacto. As que envolvem bens essenciais ou de alto valor, como financiamento de imóvel, carro ou taxa de condomínio, devem vir primeiro, pois a inadimplência pode gerar perda do bem ou ações judiciais. Negocie ou mantenha em dia essas parcelas prioritárias antes de direcionar recursos para outras dívidas.

Separar uma quantia todo mês para pagar dívidas de maior custo é estratégia-chave para recuperar o controle financeiro (Imagem: Natee Meepian | Shutterstock)
Separar uma quantia todo mês para pagar dívidas de maior custo é estratégia-chave para recuperar o controle financeiro Crédito: Imagem: Natee Meepian | Shutterstock

4. Crie um plano de pagamento para dívidas caras

Após assegurar os compromissos prioritários, reserve um valor mensal, que pode ser de renda extra, para quitar dívidas com juros mais altos, como cartão de crédito , cheque especial ou outros financiamentos. O ideal é atacar uma dívida por vez, começando pela que tem maior taxa de juros. Ao quitá-la, redirecione o valor para a próxima, acelerando o processo.

5. Negocie com cautela e mude hábitos

⁠⁠Não assuma parcelas que não conseguirá pagar nos próximos meses e ajuste seu orçamento para conseguir cumprir todas elas. Venda coisas sem uso para levantar dinheiro e quitar dívidas 1 a 1, não negocie todas e reparcele. Foque em gerar renda para sair do ciclo de endividamento e evite novas dívidas. “Limpar o nome é só o começo. O verdadeiro desafio é manter-se no azul e construir uma relação saudável com o dinheiro “, finaliza Aline Soaper.

