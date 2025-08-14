CULINÁRIA

A forma correta de higienizar morangos antes de preparar o Morango do Amor

Especialista ensina passo a passo como limpar a fruta de forma segura

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 19:03

Higienizar a fruta antes de fazer morango do amor evita contaminação e riscos à saúde Crédito: Imagem: Divulgação | Elemara Duarte

O morango do amor é o doce do momento e tem conquistado as redes sociais. É fácil encontrar milhares de vídeos de influenciadores ensinando a preparar a iguaria, que aparenta ser simples, mas exige cuidados — especialmente na higienização da fruta, como destaca a nutricionista Élida Dini, professora da Faculdade Una Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais.

“Consumir morangos sem higienização adequada pode expor você a microrganismos prejudiciais como: bactérias — por exemplo, Escherichia coli —, parasitas, como amebas e lombrigas, e resíduos de agrotóxicos. Esses contaminantes podem causar desde desconfortos gastrointestinais até infecções mais graves”, alerta a especialista.

Segundo a nutricionista Élida Dini, esse fator é ainda mais preocupante quando o doce é coberto por calda de açúcar. “A calda de açúcar cria uma barreira que pode reter umidade e calor, condições ideais para o crescimento de bactérias e, também, de fungos. Se o morango não for higienizado corretamente antes de ser coberto, esses microrganismos podem se multiplicar sob a camada, tornando o consumo potencialmente perigoso”, alerta.

Para evitar que o morango do amor cause problemas de saúde, Élida Dini ensina como higienizar a fruta corretamente e dá dicas para preparar doces com ingredientes frescos de forma segura. Confira!

Como limpar o morango antes de preparar o morango do amor?

Selecione os morangos, descartando os que estiverem machucados ou com sinais de deterioração;

Lave os morangos em água corrente para remover sujeiras visíveis;

Prepare uma solução desinfetante misturando 1 litro de água com 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio, suco de limão ou vinagre de maçã;

Deixe os morangos de molho nessa solução por 10 minutos;

Enxágue bem os morangos em água corrente;

Seque os morangos com papel-toalha limpo antes de utilizá-los, sem apertá-los;

Evite usar água quente, pois pode danificar a fruta e reduzir sua durabilidade.

Os doces devem ser refrigerados a 5ºC e a temperatura deve ser mantida durante o transporte para o cliente Crédito: Imagem: guys_who_shoot | Shutterstock

Cuidados adicionais ao preparar doces com frutas frescas