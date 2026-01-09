Acesse sua conta
Embasa atualiza fatura e nova cobrança já chega aos clientes

Mudança começou em janeiro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 07:46

A nova fatura da Embasa começa a chegar aos baianos a partir de janeiro com mudanças no layout e na forma de apresentação das informações. O documento agora também funciona como um Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica (DANFe).

Com a atualização, os clientes passam a encontrar, na parte superior da fatura, um QR Code que direciona para a nota fiscal do serviço prestado, além de dados como o site de consulta e a chave de acesso da nota.

O QR Code para pagamento via PIX segue disponível na parte inferior da conta, acompanhado de informações adicionais, como o CNPJ da Embasa e o banco recebedor (Citibank). A medida ajuda a reforçar a segurança contra golpes. Pela praticidade, o PIX foi a principal forma de pagamento escolhida pelos clientes da Embasa em 2025.

Segundo o presidente da Embasa, Gildeone Almeida, a modernização atende à nova regulamentação da Reforma Tributária e amplia a transparência, a segurança e a praticidade para os consumidores. “Ao reunir, em um único documento, a conta de água e/ou esgoto e o DANFe, a Embasa amplia o acesso às informações do serviço prestado e reforça o comprometimento com a melhoria contínua da experiência do cliente”, afirma.

Para evitar divergências de dados e possíveis rejeições da nota fiscal, a Embasa orienta que os clientes mantenham o cadastro atualizado, especialmente nome e CPF ou CNPJ, conforme registrado na Receita Federal. A atualização pode ser feita pelo Atendimento Virtual, no site da Embasa, ou em um dos pontos de atendimento presenciais da empresa.

