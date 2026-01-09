Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos

Energia desta sexta-feira favorece respostas positivas, alívio emocional e situações que começam a fluir melhor

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 00:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O Anjo da Guarda do dia 9 de janeiro traz uma vibração leve e acolhedora, marcada por boas notícias, soluções inesperadas e sensação de avanço. É um dia em que pedidos antigos começam a ser atendidos e situações que pareciam travadas dão sinais claros de melhora. Quatro signos recebem esse amparo de forma mais intensa.

Áries

O dia traz notícia boa ligada a trabalho, dinheiro ou decisão prática. Algo que vinha sendo aguardado pode finalmente se resolver, trazendo alívio e motivação. O Anjo da Guarda reforça que o esforço recente não foi em vão e que Áries entra em uma fase de mais confiança e segurança nas escolhas.

Touro

Para Touro, a energia é de estabilidade emocional e proteção familiar. Conversas importantes fluem melhor e uma situação que gerava preocupação tende a se acalmar. O dia favorece acordos, reconciliações e respostas positivas que trazem paz ao coração.

Touro: verde esmeralda

Gêmeos

Gêmeos pode receber uma mensagem, convite ou informação que muda o humor do dia para melhor. A boa notícia vem de forma simples, mas com impacto direto nos próximos passos. O Anjo da Guarda pede atenção aos sinais e às oportunidades que surgem através do diálogo.

Gêmeos: amarelo dourado

Câncer

O Anjo da Guarda atua trazendo conforto e esperança. Uma preocupação emocional perde força e dá lugar a uma sensação de acolhimento e cuidado. O dia favorece encontros, gestos de carinho e a certeza de que você não está sozinha nos desafios que enfrenta.

Câncer: prata

Mensagem do dia

Confie no fluxo da vida. Quando a boa notícia chega, ela vem para confirmar que tudo estava se ajustando nos bastidores, mesmo quando você duvidou.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

