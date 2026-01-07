Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira o calendário com todas as festas que vão rolar em janeiro e fevereiro em Salvador

O CORREIO separou os principais eventos que acontecem na cidade durante a estação mais 'calorenta' do ano.

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15:24

Festas de verão em Salvador
Festas de verão em SalvadorFestas de verão em Salvador Crédito: Paula Froes / Correio*Paula Froes / Correio*

Quais são as festas que vão rolar no mês de janeiro em Salvador? O CORREIO separou os principais eventos que acontecem na cidade durante a estação mais 'calorenta' do ano.

Festas Populares de Salvador

Festa de Santa Bárbara reuniu multidão no Pelourinho por Marina Silva/CORREIO
Procissão de Nossa Senhor da Conceição da Praia por Foto: Andrea Farias/Arquivo CORREIO
Afoxé para Santa Luzia por Marina Silva
Celebração de Bom Jesus dos Navegantes 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Lavagem do Bonfim neste ano reuniu mais de um milhão de pessoas por Wuiga Rubini/GOVBA
Procissão em celebração a São Lázaro reúne fiéis debilitados em busca de cura por Larissa Almeida/CORREIO
Iemanjá 2025 por Arisson Marinho/ Correio
Lavagem de Itapuã: confira ordem dos desfiles e mudanças no trânsito por Bruno Concha/Secom PMS
Festival Virada Salvador por Lucas Moura / Secom PMS
Carnaval na Barra, Salvador, 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
undefined por Gilberto Barbosa/CORREIO
undefined por Gilberto Barbosa/CORREIO
Barra lotada durante o Furdunço  por Marina Silva/CORREIO
1 de 13
Festa de Santa Bárbara reuniu multidão no Pelourinho por Marina Silva/CORREIO

JANEIRO

08/ 01 a 05/ 02 - Ensaio de Tatau na Casa Rosa

08/ 01 - Direito de Sambar com Jussara Silveira na Casa da Mãe

09/01 - Baile da Santinha com Léo Santana

Leia mais

Imagem - Técnico da Bundesliga larga o futebol e decide virar gerente no McDonald’s

Técnico da Bundesliga larga o futebol e decide virar gerente no McDonald’s

Imagem - Verdade vem à tona: Gêmeos, Virgem e mais um signo viverão momento de revelações, descobertas e decisões inadiáveis

Verdade vem à tona: Gêmeos, Virgem e mais um signo viverão momento de revelações, descobertas e decisões inadiáveis

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

09/ 01 - Banjo Novo

09/ 01 - OSBREGA Concerto do Amor - Volume 3

10/01 - Pranchão Inesquecível com Ara Ketu, Durval Lelys e Xanddy Harmonia

10/01 - Canto da Sereiona com Rachel Reis

10/ 01 - Prefixo de Verão na cobertura da Casa do Carnaval da Bahia

10/01 - Samba de Classe com Alcione

10/01 - Open Verão All Saints com Bailinho de Quinta, Tiri de Castro e Larissa Melo

10 e 11, 17 e 18, 24 e 25/01 - Festival do Parque com Tomate, Banda Eva, Jau, Thiago Aquino, Filhos de Jorge, Bailinho de Quinta e mais

11/01 - Samba do Líder com Eduardinho Fora da Mídia

11/01 - Baile do Rasta com Jeremias Gomes

11/01 - Sarau do Brown

11/ 01 - Sunday Salvador com Menos é Mais e Simone Mendes

11/01 - Verão do Vale com Alinne Rosa e convidados

11/ 01 - Culinária Musical com Juliana Ribeiro e dobradinha do Afrochefe Jorge Washington

11/01 - Ronei Jorge e Os Ladrões de Bicicleta + Meus Amigos Estão Velhos

11/01 - Salvador em Serenata na Varanda do Sesi

12/01 - Resenha do Rafinha com participação especial de Xanddy Harmonia, Yan e Fantasmão

13, 20 e 27/01 - Benção do Olodum

15/01 - Lavagem do Bonfim

15/ 01 - Bora Pro Bonfim com Samba Trator, Mumuzinho, Yan e Renan Oliveira

15/ 01 - Viva Bonfim com Timbalada e Nattan

15 a 18/ 01 - Festival Giro Conecta com Magary Lord, Jota Pê, Tássia Reis, Larissa Luz, Chico César e Aguidavi do Jêje

17/01 - Viva Bill com MV Bill

17/01 - 45ª Noite da Beleza Negra do Ilê Aiyê

18/01 - Ensaio de Verão da Timbalada

18/ 01 - Festa Magia com Luiz Caldas

23/01 - Juntos na Casa com Almério, Cortejo Afro e Joana Terra

24 e 25/01 - Festival de Verão

25/01 - Festa para São Lázaro

31/01 - Festival Terreiro no Trapiche Barnabé

31/01 - Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho

31/ 01 - Maga Convida com Margareth Menezes

31/01 - Bloquinho do Leo na Saúde com Amanda Santiago

Todas as quintas –feiras de janeiro - Jau UAFRO/ Ensaios de Verão de Jau

Todas as quintas-feiras de janeiro - Ensaio do Katulê no Baía Sunset

FEVEREIRO

01/02 - Saulo Som e Sol

01/ 02 - Ensaio de Verão da Timbalada

02/02 - Festa de Iemanjá

02/ 02 - Enxaguada de Yemanjá com Carlinhos Brown

02/02 - Ministereo Público celebra Iemanjá na Praia da Paciência

05/02 - Lavagem de Itapuã

07/02 - Furdunço

08/02 - Fuzuê

08/ 02 - Banho de Mar à Fantasia

09/02 - Melhor Segunda-Feira do Mundo com Xanddy

10/02 - Pipoco com Léo Santana

11/02 - Abre Alas

11/02 - Habeas Copos

12/02 - Início do Carnaval

18/02 - Arrastão

22/02 - Ressaca da Timbalada

Mais recentes

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
Imagem - 2026 marca a virada mais profunda da vida de um signo, com mudanças visíveis e internas

2026 marca a virada mais profunda da vida de um signo, com mudanças visíveis e internas
Imagem - Reta final! Confira resumo de ‘Dona de Mim’ desta quarta-feira (7 de janeiro)

Reta final! Confira resumo de ‘Dona de Mim’ desta quarta-feira (7 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (7 de janeiro): saiba onde agir com mais confiança e clareza
01

Cor e número da sorte de hoje (7 de janeiro): saiba onde agir com mais confiança e clareza

Imagem - Um sinal claro do universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário e revela o que não pode mais ser adiado
02

Um sinal claro do universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário e revela o que não pode mais ser adiado

Imagem - Filho mata mãe e irmão de 10 anos por ciúme da relação dos dois
03

Filho mata mãe e irmão de 10 anos por ciúme da relação dos dois

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
04

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo