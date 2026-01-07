Confira o calendário com todas as festas que vão rolar em janeiro e fevereiro em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15:24
Quais são as festas que vão rolar no mês de janeiro em Salvador? O CORREIO separou os principais eventos que acontecem na cidade durante a estação mais 'calorenta' do ano.
Festas Populares de Salvador
JANEIRO
08/ 01 a 05/ 02 - Ensaio de Tatau na Casa Rosa
08/ 01 - Direito de Sambar com Jussara Silveira na Casa da Mãe
09/01 - Baile da Santinha com Léo Santana
09/ 01 - Banjo Novo
09/ 01 - OSBREGA Concerto do Amor - Volume 3
10/01 - Pranchão Inesquecível com Ara Ketu, Durval Lelys e Xanddy Harmonia
10/01 - Canto da Sereiona com Rachel Reis
10/ 01 - Prefixo de Verão na cobertura da Casa do Carnaval da Bahia
10/01 - Samba de Classe com Alcione
10/01 - Open Verão All Saints com Bailinho de Quinta, Tiri de Castro e Larissa Melo
10 e 11, 17 e 18, 24 e 25/01 - Festival do Parque com Tomate, Banda Eva, Jau, Thiago Aquino, Filhos de Jorge, Bailinho de Quinta e mais
11/01 - Samba do Líder com Eduardinho Fora da Mídia
11/01 - Baile do Rasta com Jeremias Gomes
11/01 - Sarau do Brown
11/ 01 - Sunday Salvador com Menos é Mais e Simone Mendes
11/01 - Verão do Vale com Alinne Rosa e convidados
11/ 01 - Culinária Musical com Juliana Ribeiro e dobradinha do Afrochefe Jorge Washington
11/01 - Ronei Jorge e Os Ladrões de Bicicleta + Meus Amigos Estão Velhos
11/01 - Salvador em Serenata na Varanda do Sesi
12/01 - Resenha do Rafinha com participação especial de Xanddy Harmonia, Yan e Fantasmão
13, 20 e 27/01 - Benção do Olodum
15/01 - Lavagem do Bonfim
15/ 01 - Bora Pro Bonfim com Samba Trator, Mumuzinho, Yan e Renan Oliveira
15/ 01 - Viva Bonfim com Timbalada e Nattan
15 a 18/ 01 - Festival Giro Conecta com Magary Lord, Jota Pê, Tássia Reis, Larissa Luz, Chico César e Aguidavi do Jêje
17/01 - Viva Bill com MV Bill
17/01 - 45ª Noite da Beleza Negra do Ilê Aiyê
18/01 - Ensaio de Verão da Timbalada
18/ 01 - Festa Magia com Luiz Caldas
23/01 - Juntos na Casa com Almério, Cortejo Afro e Joana Terra
24 e 25/01 - Festival de Verão
25/01 - Festa para São Lázaro
31/01 - Festival Terreiro no Trapiche Barnabé
31/01 - Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho
31/ 01 - Maga Convida com Margareth Menezes
31/01 - Bloquinho do Leo na Saúde com Amanda Santiago
Todas as quintas –feiras de janeiro - Jau UAFRO/ Ensaios de Verão de Jau
Todas as quintas-feiras de janeiro - Ensaio do Katulê no Baía Sunset
FEVEREIRO
01/02 - Saulo Som e Sol
01/ 02 - Ensaio de Verão da Timbalada
02/02 - Festa de Iemanjá
02/ 02 - Enxaguada de Yemanjá com Carlinhos Brown
02/02 - Ministereo Público celebra Iemanjá na Praia da Paciência
05/02 - Lavagem de Itapuã
07/02 - Furdunço
08/02 - Fuzuê
08/ 02 - Banho de Mar à Fantasia
09/02 - Melhor Segunda-Feira do Mundo com Xanddy
10/02 - Pipoco com Léo Santana
11/02 - Abre Alas
11/02 - Habeas Copos
12/02 - Início do Carnaval
18/02 - Arrastão
22/02 - Ressaca da Timbalada