Técnico da Bundesliga larga o futebol e decide virar gerente no McDonald’s

Fernanda Varela
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15:13
Uma mudança de rumo pouco comum chamou atenção na Alemanha no início de 2026. O ex-treinador Alexander Nouri, que já comandou clubes da Bundesliga, deixou o futebol profissional para assumir um cargo de gerência em duas unidades do McDonald's.
O último trabalho de Nouri à frente de um clube foi em 2022, quando treinou o Kavala, da Grécia. Desde então, ele se afastou do futebol e, em janeiro deste ano, passou a atuar como gerente de franquias em Herzogenrath, cidade localizada no oeste da Alemanha.
McDonald's
O período mais marcante da carreira de Alexander Nouri aconteceu no Werder Bremen, time pelo qual tem ligação desde a infância. Na temporada 2016/2017, ele assumiu a equipe em situação delicada, tirou o clube da zona de rebaixamento, emplacou uma sequência de dez jogos de invencibilidade e terminou a Bundesliga na oitava colocação.
Após a passagem pelo Werder Bremen, Nouri ainda trabalhou no FC Ingolstadt 04, no Hertha Berlin e no Kavala, antes de encerrar a trajetória recente como treinador.
Em entrevista ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung, Nouri comentou a mudança de área e comparou os dois universos profissionais. Segundo ele, tanto no futebol quanto fora dele, o foco principal está em lidar com pessoas e entender o que motiva cada equipe para alcançar bons resultados.
A história repercutiu na imprensa esportiva alemã por mostrar um caminho alternativo seguido por um técnico que já esteve em um dos principais campeonatos do mundo e agora assume uma função totalmente diferente fora das quatro linhas.