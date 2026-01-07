Acesse sua conta
Anderson Silva anuncia que vai mudar de profissão e nova carreira surpreende fãs

Ex-campeão do UFC revelou que está em treinamento para ingressar na polícia nos Estados Unidos

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:59

O ex-lutador Anderson Silva voltou a movimentar as redes sociais ao anunciar uma mudança inesperada na carreira. Ídolo do UFC e um dos maiores nomes da história do MMA, ele revelou que está se preparando para atuar como policial nos Estados Unidos.

Nesta terça-feira (6), Anderson publicou um vídeo mostrando parte da rotina de treinos voltada para a academia do Departamento de Polícia de Beverly Hills, na Califórnia. As imagens rapidamente viralizaram e chamaram atenção pela intensidade da preparação e pelo novo caminho profissional escolhido pelo atleta.

Na mensagem que acompanhou a publicação, o ex-campeão falou sobre disciplina, superação de limites físicos e emocionais e a importância de seguir em frente mesmo diante do cansaço e das dificuldades. Ele também destacou que a motivação pessoal e espiritual tem sido fundamental nesse processo de transição.

Morando atualmente em Los Angeles, Anderson Silva é cidadão norte-americano desde 2019, o que permite sua participação no processo seletivo para a corporação policial. A iniciativa marca uma nova etapa na trajetória do lutador, que já transitou entre o MMA, o boxe e agora busca um papel fora dos ringues.

A mudança surpreendeu fãs e admiradores, que reagiram com mensagens de apoio, curiosidade e incentivo. Para muitos, a decisão reforça o perfil multifacetado de Anderson Silva e sua disposição em assumir desafios mesmo após uma carreira consolidada no esporte de alto rendimento.

