'O Agente Secreto' é desclassificado do prêmio de roteiristas e fica fora do WGA Awards; entenda

Filme de Kleber Mendonça Filho aparece em lista de produções consideradas inelegíveis pela premiação do sindicato de roteiristas dos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 13:56

O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6)
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) Crédito: Divulgação

O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi considerado inelegível para concorrer ao WGA Awards, premiação concedida pelo Writers Guild of America, que reúne roteiristas de cinema e televisão nos Estados Unidos.

A produção brasileira aparece na lista oficial de títulos desclassificados da próxima edição do prêmio, cuja cerimônia está marcada para o dia 8 de março. A exclusão ocorre em uma fase preliminar do processo e segue critérios específicos estabelecidos pelo sindicato.

Além de O Agente Secreto, outros filmes que vinham sendo destacados na temporada de premiações também ficaram fora da disputa, entre eles Foi Apenas um Acidente, Valor Sentimental, Sirat, Sorry, Baby, Blue Moon, Rental Family e A Única Saída.

De acordo com as regras do WGA, apenas roteiros escritos sob acordos coletivos reconhecidos pelo sindicato norte-americano ou por entidades afiliadas de outros países podem concorrer. Produções que não se enquadram nesses critérios costumam ser retiradas da votação, mesmo quando acumulam prêmios ou boa repercussão internacional.

Esse tipo de exclusão não é incomum. Ao longo dos anos, filmes exibidos e premiados em festivais como Cannes, Veneza e Sundance já ficaram de fora da disputa do WGA justamente por não atenderem às exigências sindicais. Nesta edição, o cenário se repete e afeta diretamente O Agente Secreto, que vinha sendo citado em análises sobre a corrida ao Oscar.

As normas da premiação também determinam que os roteiros precisam ser formalmente inscritos pelos estúdios responsáveis. Em alguns casos, produções deixam de concorrer simplesmente por não terem sido submetidas dentro do prazo estabelecido.

As cédulas de votação do WGA Awards devem ser devolvidas pelos votantes até o dia 20 de janeiro. A divulgação oficial dos indicados está prevista para o dia 27 de janeiro.

Agente Secreto

