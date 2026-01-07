CURIOSIDADE

Saiba qual a cidade que mais ganha prêmios da Mega-Sena (e o motivo vai além da sorte)

Cidade concentra prêmios ao longo dos anos

Fernanda Varela

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 13:45

A cidade de São Paulo é a que tem o maior número de apostas premiadas na história da Mega-Sena. O dado chama atenção, mas especialistas e análises urbanas apontam que o fenômeno tem menos relação com sorte e muito mais com escala, rotina e concentração populacional.

Com quase 12 milhões de habitantes, São Paulo reúne uma combinação única de fatores que aumentam, na prática, as chances de apostas vencedoras. Quanto mais pessoas apostando, maior o número de combinações registradas nos concursos, o que naturalmente eleva a incidência de prêmios.

Além da população, a cidade concentra um grande número de casas lotéricas espalhadas por bairros, shoppings, mercados, galerias comerciais e estações de transporte público. Apostar faz parte do dia a dia paulistano e costuma acontecer de forma rápida, integrada à rotina, pagar uma conta, fazer um jogo e seguir o caminho.

Outro fator determinante é o alto fluxo diário de pessoas. Milhões circulam pela cidade todos os dias, o que amplia ainda mais o volume de apostas registradas em cada concurso. Diferentemente de cidades menores, onde apostar pode ser um evento pontual, em São Paulo o hábito é constante e acessível.

Essa dinâmica urbana cria a sensação de que sempre há alguém próximo que chegou perto do prêmio, fez uma quina ou uma quadra. O imaginário coletivo reforça a fama da cidade como “premiada”, mas os números mostram que o cenário é consequência direta da quantidade de jogos realizados.

O funcionamento da cidade também contribui. Serviços rápidos, consumo acelerado e facilidade de acesso às lotéricas transformam a aposta em um gesto quase automático para parte da população. Não se trata de uma vantagem mística, mas de matemática urbana.

Mesmo com o alto custo de vida, São Paulo oferece uma enorme diversidade de escolhas, o que sustenta o fluxo intenso de consumo e serviços. Esse mesmo modelo explica por que a capital lidera rankings econômicos, culturais e, também, de apostas premiadas.