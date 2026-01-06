BILIONÁRIO

Jogador mais rico do mundo, CR7 acumula mansões, carros de luxo e estrutura digna de centro de treinamento; veja

Atacante português acumulou fortuna com salários bilionários, contratos de patrocínio e negócios fora dos campos

Fernanda Varela

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 13:43

Cristiano Ronaldo na Lapônia Crédito: Reprodução/Instagram

Cristiano Ronaldo entrou para a história não apenas pela carreira extraordinária no futebol, mas também por sua fortuna sem precedentes entre os jogadores do esporte. Segundo o Bloomberg Billionaires Index, o atacante português é atualmente o jogador de futebol mais rico do mundo, com o patrimônio líquido estimado em US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 7,5 bilhões), tornando-se o primeiro bilionário da história do futebol.

Além dos ganhos financeiros, o estilo de vida de Cristiano Ronaldo chama atenção pelo nível de luxo e estrutura. Um dos símbolos mais emblemáticos desse patrimônio é a mansão do jogador em Cascais, em Portugal, considerada uma das residências mais caras e sofisticadas do país. O imóvel, adquirido em 2022, passou por uma série de reformas, ampliações e modernizações para atender às exigências do atleta e de sua família.

Localizada em uma das regiões mais valorizadas da área metropolitana de Lisboa, a mansão reúne tecnologia de ponta, privacidade e áreas que raramente aparecem em residências particulares. A arquitetura moderna, com linhas arrojadas e integração entre ambientes, transformou a propriedade em referência quando o assunto é moradia de alto padrão em Portugal, como mostrou reportagem do portal Gazeta SP.

Entre os diferenciais que mais impressionam está o campo de futebol privado construído dentro do terreno. O espaço conta com gramado especial, iluminação própria e dimensões próximas às oficiais, permitindo que Cristiano Ronaldo mantenha a rotina de treinos sem sair de casa. Para um atleta de alto rendimento, a estrutura funciona como um verdadeiro centro de treinamento particular.

Outro destaque é a garagem projetada para abrigar até 20 carros. O espaço foi pensado para acomodar a famosa coleção de supermáquinas do jogador, que inclui modelos de Ferrari, Bugatti, Rolls-Royce e outros carros de luxo. A garagem possui sistema de segurança reforçado, iluminação especial e acabamento semelhante ao de um showroom.

O interior da mansão segue o mesmo padrão de sofisticação. Os ambientes são amplos, bem iluminados e decorados com materiais de altíssimo padrão. A casa conta com múltiplas suítes, todas com closet e banheiros espaçosos, além de salas integradas, cozinha gourmet e áreas voltadas para receber convidados com conforto total.

Entre os espaços mais comentados da residência estão uma academia completa, equipada com aparelhos de performance profissional, piscina aquecida usada tanto para lazer quanto para treinos, spa com sauna voltado para recuperação muscular, cinema privativo com tecnologia de ponta, além de áreas infantis e jardins planejados por paisagistas. Todo o imóvel é automatizado, com controle de luz, som, temperatura e segurança.

A mansão de Cascais não é o único investimento imobiliário de Cristiano Ronaldo. O jogador também possui uma cobertura de luxo em Lisboa, com piscina e academia, imóveis na Ilha da Madeira, onde nasceu, e propriedades em outras regiões da Europa. Ainda assim, a casa em Cascais é considerada a mais emblemática e segue despertando curiosidade nas redes sociais e na imprensa internacional.

Fora do mercado imobiliário, a fortuna de Cristiano Ronaldo é impulsionada por um dos maiores contratos do futebol mundial. Desde que chegou ao Al-Nassr, na Arábia Saudita, o atacante passou a receber valores que o colocam no topo da lista dos atletas mais bem pagos do planeta. Além do salário, o acordo inclui bonificações, direitos de imagem e participações em projetos comerciais ligados ao esporte e ao turismo.

Os ganhos fora de campo também são decisivos. Cristiano Ronaldo mantém contratos de longo prazo com marcas globais, como Nike, além de investimentos próprios por meio da marca CR7, que engloba hotéis, perfumes, roupas e outros produtos. Segundo a Forbes, apenas com publicidade e negócios pessoais, o jogador fatura dezenas de milhões de dólares por ano.