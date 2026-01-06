Acesse sua conta
BTS anuncia data do novo álbum e divulga cronograma da próxima turnê mundial

Grupo sul-coreano lança quinto disco em março e promete reencontro com os fãs após quase quatro anos longe dos palcos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11:06

BTS
BTS Crédito: Reprodução

O BTS já tem data marcada para encerrar o hiato que afastou o grupo dos palcos nos últimos anos. Pelas redes sociais, os sete integrantes anunciaram que o quinto álbum de estúdio será lançado no dia 20 de março, marcando o primeiro trabalho inédito do grupo em três anos e nove meses.

De acordo com o comunicado divulgado pela BigHit Music, o novo disco terá um significado especial na trajetória do BTS. “O novo álbum tem um significado especial, pois marca o primeiro disco lançado pelo grupo em três anos e nove meses, ao mesmo tempo que indica a direção que o grupo tomará daqui para frente”, informou a empresa responsável pela carreira do grupo.

O título oficial do álbum ainda não foi revelado e será anunciado no dia 16 de janeiro. O projeto sucede Proof, lançado em 2022, e Map of the Soul, de 2020, trabalhos que antecederam o período de pausa do grupo.

Além do álbum, o BTS também confirmou novidades sobre a aguardada turnê mundial. Segundo a empresa, o primeiro cronograma oficial da série de shows será divulgado na próxima segunda-feira (12). A expectativa é de que as apresentações comecem entre março e junho de 2026.

De acordo com o site sul-coreano Financial News, a turnê deve contar com mais de 60 shows ao redor do mundo. Entre os países mais aguardados pelos fãs está o Brasil, que já recebeu o grupo em quatro ocasiões. A última passagem foi em 2019, quando o BTS reuniu mais de 80 mil pessoas no Allianz Parque, em São Paulo, com a turnê Love Yourself: Speak Yourself.

O anúncio movimentou as redes sociais e reacendeu a expectativa dos armys, que aguardavam há anos pelo retorno oficial do grupo com músicas inéditas e novos shows.

Tags:

Coreana Bts Cultura Coreana K-pop

