Após cancelar programas infantis, SBT estreia canal digital para crianças e adolescentes

Nova aposta da emissora mira o streaming e o público infantojuvenil após fim do Bom Dia & Cia e do Luccas Toon

Fernanda Varela

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10:55

SBT Kids Crédito: Divulgação

Depois de retirar da grade dois programas infantis por baixa audiência, o SBT lançou nesta segunda-feira (5) um novo canal focado no público infantil e adolescente. A novidade, batizada de SBT Kids, marca uma mudança de estratégia da emissora, que passa a concentrar esse conteúdo no ambiente digital e no streaming.

O novo canal estará disponível no YouTube e no aplicativo SBT+, reunindo desenhos e atrações educativas voltadas para crianças e jovens. A iniciativa se soma às faixas já existentes na TV aberta, como o Sábado e Domingo Animado.

Segundo a emissora, o projeto também resgata um dos pilares defendidos por Silvio Santos ao longo de sua trajetória. “Com o lançamento do SBT Kids, estamos honrando o desejo do nosso fundador de tratar a criança como criança, com respeito à sua personalidade, ao seu tempo e à sua imaginação”, afirmou Alberto Torrieri, diretor de Estratégia de Conteúdo e Multiplataforma do SBT.

O lançamento ocorre poucas semanas após o cancelamento do Luccas Toon, apresentado por Luccas Neto, e do Bom Dia & Cia, que havia retornado reformulado com Patati e Patatá, mas não conseguiu reagir nos índices de audiência.