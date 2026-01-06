Após cancelar programas infantis, SBT estreia canal digital para crianças e adolescentes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10:55
Depois de retirar da grade dois programas infantis por baixa audiência, o SBT lançou nesta segunda-feira (5) um novo canal focado no público infantil e adolescente. A novidade, batizada de SBT Kids, marca uma mudança de estratégia da emissora, que passa a concentrar esse conteúdo no ambiente digital e no streaming.
O novo canal estará disponível no YouTube e no aplicativo SBT+, reunindo desenhos e atrações educativas voltadas para crianças e jovens. A iniciativa se soma às faixas já existentes na TV aberta, como o Sábado e Domingo Animado.
Segundo a emissora, o projeto também resgata um dos pilares defendidos por Silvio Santos ao longo de sua trajetória. “Com o lançamento do SBT Kids, estamos honrando o desejo do nosso fundador de tratar a criança como criança, com respeito à sua personalidade, ao seu tempo e à sua imaginação”, afirmou Alberto Torrieri, diretor de Estratégia de Conteúdo e Multiplataforma do SBT.
Crianças
O lançamento ocorre poucas semanas após o cancelamento do Luccas Toon, apresentado por Luccas Neto, e do Bom Dia & Cia, que havia retornado reformulado com Patati e Patatá, mas não conseguiu reagir nos índices de audiência.
Entre as atrações anunciadas para o SBT Kids estão títulos populares como Pokémon Jornadas, Show da Luna, Peixonauta, Mundo Bita e Bolofofos. A emissora aposta na força dessas marcas para manter a tradição no conteúdo infantil, agora com foco no consumo sob demanda.