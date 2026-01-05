APAIXONADA

Aos 38 anos, atriz assume primeiro namoro e fala sobre solidão da mulher negra

Atriz vive relacionamento com o arquiteto Philipe Chagas e diz que felicidade pessoal não apaga realidade vivida por muitas mulheres negras

Fernanda Varela

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 17:05

O ano de 2026 começou com uma novidade marcante na vida de Luana Xavier. Aos 38 anos, a atriz revelou que está namorando pela primeira vez. O relacionamento, mantido de forma discreta, é com o arquiteto Philipe Chagas.

Luana se manifestou após o assunto ganhar repercussão nas redes sociais, principalmente depois de comentários de internautas em uma publicação do perfil Wakanda Gossip. Ao falar sobre o momento pessoal, ela fez questão de ampliar a conversa para um tema que sempre esteve presente em sua trajetória pública.

“A solidão da mulher negra continua sendo uma realidade, ainda que eu esteja vivendo meu 1º relacionamento somente aos 38 anos. Minha atual realidade não representa a maioria das mulheres negras, infelizmente. Mas que eu tô muitoooo feliz, ahhhhhh… isso eu tô sim”, escreveu a atriz.

Conhecida também por compartilhar reflexões sobre a vida afetiva e os desafios da solteirice no Rio de Janeiro, Luana ressaltou que a felicidade atual não apaga as desigualdades enfrentadas por tantas mulheres negras quando o assunto é afeto, relacionamento e reconhecimento.

Neta da atriz Xica Xavier, Luana passou por uma transformação recente também no campo da saúde. Após perder cerca de 55 quilos com uma cirurgia bariátrica realizada em 2024, ela iniciou uma série de cirurgias reparadoras. A primeira, uma abdominoplastia, foi feita em novembro do ano passado.