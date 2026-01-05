DE NOVO?

Disney registra sexta morte em seis meses e casos geram teorias nas redes sociais

Autoridades investigam ocorrências recentes em propriedades do Walt Disney World, na Flórida

Fernanda Varela

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:06

Um homem foi encontrado morto em um estacionamento do Walt Disney World, na Flórida, na última sexta-feira (2). A informação foi confirmada pelas autoridades locais nesta segunda-feira (5), que seguem apurando as circunstâncias do caso.

De acordo com o comunicado oficial, o chamado às equipes de emergência ocorreu pouco antes das 21h. As investigações iniciais indicam que não há indícios de envolvimento de terceiros, mas os detalhes ainda estão sendo analisados.

Este é o sexto registro de morte em propriedades da Disney nos últimos seis meses. Em 8 de outubro de 2025, uma idosa foi encontrada sem vida em uma atração do complexo. Poucos dias depois, um homem de 31 anos foi localizado no Contemporary Resort. Ainda no mesmo mês, outro corpo foi encontrado no local, além do registro da morte de um homem de 28 anos, morador de Los Angeles, em outra área pertencente à empresa.

A quinta ocorrência foi registrada em novembro de 2025, quando uma hóspede do complexo foi encontrada desacordada no Pop Century Resort. Ela chegou a ser levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu. As autoridades não divulgaram detalhes sobre o caso.

Mais recentemente, no dia 30 de dezembro, um funcionário do parque ficou ferido durante uma apresentação do show Indiana Jones Epic Stunt Spectacular, após ser atingido por um elemento cenográfico. Segundo a administração do parque, ele recebeu atendimento imediato e se recupera bem.