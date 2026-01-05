Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Disney registra sexta morte em seis meses e casos geram teorias nas redes sociais

Autoridades investigam ocorrências recentes em propriedades do Walt Disney World, na Flórida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:06

Disney
Disney Crédito: Divulgação

Um homem foi encontrado morto em um estacionamento do Walt Disney World, na Flórida, na última sexta-feira (2). A informação foi confirmada pelas autoridades locais nesta segunda-feira (5), que seguem apurando as circunstâncias do caso.

Como é viajar em um cruzeiro da Disney pelo Caribe

AquaDuck, tobogã no Disney Dream por Divulgação
Cruzeiro da Disney Cruise Line por Divulgação
Disney Dream, cruzeiro da Disney Cruise Line por Divulgação
Vanellope’s Sweets, loja de doces e guloseimas por Divulgação
Vanellope’s Sweets, loja de doces e guloseimas por Divulgação
Restaurante Palo, exclusivo para adultos no cruzeiro da Disney Cruise Line por Divulgação
Restaurante Palo, exclusivo para adultos no cruzeiro da Disney Cruise Line por Divulgação
Cruzeiro para na ilhas exclusiva da Disney nas Bahamas: Lookout Cay por Divulgação
Cruzeiro da Disney Cruise Line parte de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos por Divulgação
Praia de Castaway Cay, exclusiva da Disney por Divulgação
Praia de Castaway Cay, exclusiva da Disney por Divulgação
No Very Merrytime Cruises, o Natal começa no mar no cruzeiro da Disney Cruise Line por Divulgação
Cruzeiro da Disney Cruise Line para nas ilhas exclusivas da Disney nas Bahamas: Castaway Cay e Lookout Cay por Divulgação
Área dos pequenos no Disney Dream, da Disney Cruise Line por Divulgação
No Halloween on the High Seas, o navio ganha um clima de mistério por Divulgação
Cabine no cruzeiro da Disney Cruise Line por Divulgação
Cabine no cruzeiro da Disney Cruise Line por Divulgação
No Very Merrytime Cruises, o Natal começa no mar no cruzeiro por Divulgação
No Very Merrytime Cruises, o Natal começa no mar no cruzeiro por Divulgação
1 de 19
AquaDuck, tobogã no Disney Dream por Divulgação

De acordo com o comunicado oficial, o chamado às equipes de emergência ocorreu pouco antes das 21h. As investigações iniciais indicam que não há indícios de envolvimento de terceiros, mas os detalhes ainda estão sendo analisados.

Este é o sexto registro de morte em propriedades da Disney nos últimos seis meses. Em 8 de outubro de 2025, uma idosa foi encontrada sem vida em uma atração do complexo. Poucos dias depois, um homem de 31 anos foi localizado no Contemporary Resort. Ainda no mesmo mês, outro corpo foi encontrado no local, além do registro da morte de um homem de 28 anos, morador de Los Angeles, em outra área pertencente à empresa.

Veja fotos de celebridades nos parques da Disney

TaÍs Araújo e Lázaro Ramos na Disneyland, em Paris por Reprodução / Instagram
TaÍs Araújo e Lázaro Ramos na Disneyland, em Paris por Reprodução / Instagram
Lore Improta abre álbum de fotos na Disney, em Paris: 'Meu presente de Dia das Crianças' por Reprodução/Instagram
Lore Improta abre álbum de fotos na Disney, em Paris: 'Meu presente de Dia das Crianças' por Reprodução/Instagram
Marcus Buaiz e filho na Disney por Reprodução / Instagram
Marcus Buaiz e filho na Disney por Reprodução / Instagram
1 de 6
TaÍs Araújo e Lázaro Ramos na Disneyland, em Paris por Reprodução / Instagram

A quinta ocorrência foi registrada em novembro de 2025, quando uma hóspede do complexo foi encontrada desacordada no Pop Century Resort. Ela chegou a ser levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu. As autoridades não divulgaram detalhes sobre o caso.

Mais recentemente, no dia 30 de dezembro, um funcionário do parque ficou ferido durante uma apresentação do show Indiana Jones Epic Stunt Spectacular, após ser atingido por um elemento cenográfico. Segundo a administração do parque, ele recebeu atendimento imediato e se recupera bem.

Leia mais

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Milagre financeiro surpreende 3 signos e muda o rumo de janeiro

Milagre financeiro surpreende 3 signos e muda o rumo de janeiro

Imagem - Mega da Virada: qual o prêmio para quem acertou 3 números do bilhete?

Mega da Virada: qual o prêmio para quem acertou 3 números do bilhete?

A sequência de ocorrências passou a repercutir nas redes sociais, onde internautas levantaram teorias e especulações, incluindo comentários sobre uma suposta maldição envolvendo o complexo. A The Walt Disney Company não se pronunciou sobre as especulações, reforçando apenas que colabora com as autoridades sempre que necessário e mantém protocolos de segurança em todas as suas propriedades.

Tags:

Disney

Mais recentes

Imagem - Como Peixes, Câncer e Gêmeos podem usar a energia de hoje para ganhar dinheiro (5 de janeiro)

Como Peixes, Câncer e Gêmeos podem usar a energia de hoje para ganhar dinheiro (5 de janeiro)
Imagem - Coincidência macabra: namorados sofrem acidentes de moto diferentes e morrem no mesmo dia

Coincidência macabra: namorados sofrem acidentes de moto diferentes e morrem no mesmo dia
Imagem - Peixes entra em um ano de libertação emocional, amadurecimento financeiro e clareza de propósito em 2026

Peixes entra em um ano de libertação emocional, amadurecimento financeiro e clareza de propósito em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba
01

Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba

Imagem - Após Mega da Virada, próximo sorteio da Mega-Sena tem prêmio milionário
02

Após Mega da Virada, próximo sorteio da Mega-Sena tem prêmio milionário

Imagem - Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'
03

Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'

Imagem - O amor começa a fluir: 5 signos entram em uma fase de mais estabilidade e conexão
04

O amor começa a fluir: 5 signos entram em uma fase de mais estabilidade e conexão