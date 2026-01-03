PERIGO!

VÍDEO: Funcionário da Disney fica ferido após evitar tragédia com plateia em atração de Indiana Jones

Parque confirma acidente em Orlando, diz que colaborador se recupera e anuncia mudança no espetáculo

Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 10:19

Acidente aconteceu na atração de Indiana Jones Crédito: Reprodução

Um funcionário da Walt Disney World foi atingido por uma bola cenográfica de cerca de 180 kg durante uma apresentação do espetáculo Indiana Jones Epic Stunt Spectacular, no Disney’s Hollywood Studios, em Orlando. O incidente ocorreu nesta terça-feira (30) e foi registrado em vídeo por pessoas da plateia.

As imagens mostram o momento em que o objeto, feito de borracha, sai do trajeto previsto, salta do trilho e passa a rolar em direção ao público. “Ela vinha em nossa direção!”, relata um espectador no vídeo que viralizou nas redes sociais.

Ao perceber o risco, o funcionário correu e se posicionou à frente da bola para impedir que ela atingisse os visitantes. Ele foi derrubado, caiu no chão e, ao se levantar, apresentava um ferimento na cabeça. “Aquele cara literalmente salvou nossas vidas”, disse a pessoa que filmava a cena.

Em nota enviada à Fox News, a Disney confirmou o ocorrido. “Estamos focados em apoiar nosso membro do elenco, que está se recuperando”, afirmou um porta-voz. A empresa informou ainda que o elemento do espetáculo envolvido no acidente será modificado. “A segurança é fundamental em tudo o que fazemos, e esse elemento do show será modificado assim que nossa equipe de segurança concluir a análise do ocorrido”, declarou a companhia.

Testemunhas ouvidas pela revista People relataram que, após o atendimento inicial, o show chegou a continuar. Ao final da apresentação, o funcionário retornou ao palco para acenar ao público e foi aplaudido de pé.

Nas redes sociais, uma pessoa que se identificou como amiga do artista afirmou que ele levou seis pontos na cabeça, mas que os ferimentos foram leves. “Ele é um ex-dublê e sua rapidez de raciocínio salvou muitas vidas”, escreveu.