Chaiany vence Prova do Anjo e causa treta ao escolher o Monstro: 'Vamos ver se vai achar fácil'

Jordana foi escolhida para o castigo da semana

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 17:31

Prova do Anjo deste sábado (21) Crédito: Reprodução/Globo

Chaiany Andrade venceu a Prova do Anjo do BBB 26 na tarde deste sábado (21). Além do colar da imunidade, a sister ganhou o poder de indicar um rival para o castigo do monstro. A escolhida foi Jordana Morais. 'Ela disse que é bem fácil. Vamos ver se ela vai achar fácil", disparou a desempregada.

"Ela disse que é bem fácil. Vamos ver se ela vai achar fácil", disparou a desempregada", disse Chaiany ao justificar a escolha. "Tô aqui para isso", respondeu Jordana.

Milena fez questão de soltar indiretas para Jordana: "Vai limpar o chão". A sister respondeu. "Limpar não é humilhação", disse. Milena questionou: "Se não é humilhação, por que você não limpa?".

O Monstro da semana consiste em limpar os confetes do carnaval da área reservada e separá-los por cores. Com o colar, Chaiany poderá imunizar um aliado no domingo (22), durante a formação do Paredão.

Dinâmica da prova

A dinâmica foi dividida em duas etapas. Na primeira, os participantes formaram um círculo no gramado e, a partir de uma urna, nomes eram sorteados. Quem era chamado precisava eliminar alguém - e essa pessoa, por sua vez, levava obrigatoriamente outro participante ao lado (direita ou esquerda). O processo seguiu até restarem quatro finalistas.

Na fase final, os quatro passaram a responder um quiz com oito perguntas sobre o próprio convívio no reality. Cada voto recebido valia um ponto, e o detalhe decisivo: não era permitido votar em si mesmo.