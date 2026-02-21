William Bonner estreia no BBB 26 após deixar o Jornal Nacional

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 08:18
O jornalista William Bonner participou do Big Brother Brasil na noite desta sexta-feira (20), marcando sua primeira aparição no reality, meses após deixar a bancada do Jornal Nacional.
A entrada do jornalista fez parte de uma ação especial ligada à programação da emissora. Pouco depois, o perfil do Globo Repórter confirmou que Sandra Annenberg também participou da dinâmica, indicando conexão com a nova temporada do programa. Ao vivo, os dois brincaram com algumas dinâmicas do programa, usaram o queridômetro e fizeram um 'sincerinho', dinâmica para expor defeitos dos colegas.
A participação repercutiu nas redes sociais, com internautas comentando a presença inesperada do ex-âncora na casa mais vigiada do país. Para muitos, foi simbólico ver Bonner em um formato de entretenimento após anos à frente do principal telejornal da TV brasileira.