Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

William Bonner estreia no BBB 26 após deixar o Jornal Nacional

Ex-âncora entrou na casa para ação especial

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 08:18

Bonner no BBB
Bonner no BBB Crédito: Reprodução

O jornalista William Bonner participou do Big Brother Brasil na noite desta sexta-feira (20), marcando sua primeira aparição no reality, meses após deixar a bancada do Jornal Nacional.

A entrada do jornalista fez parte de uma ação especial ligada à programação da emissora. Pouco depois, o perfil do Globo Repórter confirmou que Sandra Annenberg também participou da dinâmica, indicando conexão com a nova temporada do programa. Ao vivo, os dois brincaram com algumas dinâmicas do programa, usaram o queridômetro e fizeram um 'sincerinho', dinâmica para expor defeitos dos colegas.

A participação repercutiu nas redes sociais, com internautas comentando a presença inesperada do ex-âncora na casa mais vigiada do país. Para muitos, foi simbólico ver Bonner em um formato de entretenimento após anos à frente do principal telejornal da TV brasileira.

Tags:

William Bonner bbb 26

Mais recentes

Imagem - Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva

Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva
Imagem - BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone

BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone
Imagem - Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

MAIS LIDAS

Imagem - Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial
01

Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial

Imagem - Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco
02

Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco

Imagem - Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas
03

Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas

Imagem - Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro
04

Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro