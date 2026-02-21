Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (21 de fevereiro): foco prático, ajustes financeiros e decisões conscientes

O dia favorece organização, responsabilidade profissional e revisão de metas, enquanto relações pedem mais diálogo e maturidade emocional

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de hoje, 21 de fevereiro, traz necessidade de planejamento e controle, principalmente em questões financeiras e compromissos de longo prazo. Evitar impulsos e agir com estratégia será essencial para garantir estabilidade. No campo afetivo, conversas sinceras ajudam a fortalecer vínculos.

Leia mais

Imagem - O amor deixa de ser promessa e vira realidade hoje (20 de fevereiro) para alguns signos em um dia que muda tudo

O amor deixa de ser promessa e vira realidade hoje (20 de fevereiro) para alguns signos em um dia que muda tudo

Imagem - O universo abre caminhos e surpreende: Câncer, Virgem, Escorpião e Aquário recebem bênçãos poderosas hoje e sentem que algo finalmente começa a fluir

O universo abre caminhos e surpreende: Câncer, Virgem, Escorpião e Aquário recebem bênçãos poderosas hoje e sentem que algo finalmente começa a fluir

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Áries: Evite decisões precipitadas no trabalho. Organização traz segurança.

Cor da sorte: Azul marinho

Número da sorte: 8

Touro: Revisar gastos será essencial. Estabilidade emocional favorece o amor.

Cor da sorte: Verde musgo

Número da sorte: 6

Gêmeos: Planejamento melhora sua produtividade. Uma conversa importante pode esclarecer mal-entendidos.

Cor da sorte: Amarelo claro

Número da sorte: 3

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Controle financeiro traz alívio. Clima familiar pede paciência.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 4

Leão: Persistência gera reconhecimento. Evite exageros nas despesas.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem: Atenção aos detalhes evita retrabalho. Boa fase para organizar planos futuros.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 9

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Diplomacia será seu maior trunfo. Equilíbrio evita conflitos desnecessários.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 2

Escorpião: Estratégia financeira traz estabilidade. Confie mais na sua intuição.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 7

Sagitário: Organização ajuda a lidar com novas responsabilidades. Uma surpresa pode animar o dia.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 5

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Foco em metas de longo prazo traz resultados sólidos. Evite assumir peso extra.

Cor da sorte: Cinza grafite

Número da sorte: 10

Aquário: Criatividade ajuda a resolver pendências. Conversas sinceras fortalecem laços.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 11

Peixes: Sensibilidade equilibrada evita desgastes. Planejamento financeiro traz tranquilidade.

Cor da sorte: Rosa claro

Número da sorte: 12

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva

Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva
Imagem - BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone

BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone
Imagem - Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

MAIS LIDAS

Imagem - Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial
01

Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial

Imagem - Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco
02

Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco

Imagem - Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas
03

Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas

Imagem - Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro
04

Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro