Cor e número da sorte de hoje (21 de fevereiro): foco prático, ajustes financeiros e decisões conscientes

Giuliana Mancini
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 09:00
A energia de hoje, 21 de fevereiro, traz necessidade de planejamento e controle, principalmente em questões financeiras e compromissos de longo prazo. Evitar impulsos e agir com estratégia será essencial para garantir estabilidade. No campo afetivo, conversas sinceras ajudam a fortalecer vínculos.
Áries: Evite decisões precipitadas no trabalho. Organização traz segurança.
Cor da sorte: Azul marinho
Número da sorte: 8
Touro: Revisar gastos será essencial. Estabilidade emocional favorece o amor.
Cor da sorte: Verde musgo
Número da sorte: 6
Gêmeos: Planejamento melhora sua produtividade. Uma conversa importante pode esclarecer mal-entendidos.
Cor da sorte: Amarelo claro
Número da sorte: 3
Câncer: Controle financeiro traz alívio. Clima familiar pede paciência.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 4
Leão: Persistência gera reconhecimento. Evite exageros nas despesas.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 1
Virgem: Atenção aos detalhes evita retrabalho. Boa fase para organizar planos futuros.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 9
Libra: Diplomacia será seu maior trunfo. Equilíbrio evita conflitos desnecessários.
Cor da sorte: Azul claro
Número da sorte: 2
Escorpião: Estratégia financeira traz estabilidade. Confie mais na sua intuição.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 7
Sagitário: Organização ajuda a lidar com novas responsabilidades. Uma surpresa pode animar o dia.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 5
Capricórnio: Foco em metas de longo prazo traz resultados sólidos. Evite assumir peso extra.
Cor da sorte: Cinza grafite
Número da sorte: 10
Aquário: Criatividade ajuda a resolver pendências. Conversas sinceras fortalecem laços.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 11
Peixes: Sensibilidade equilibrada evita desgastes. Planejamento financeiro traz tranquilidade.
Cor da sorte: Rosa claro
Número da sorte: 12