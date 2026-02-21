ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (21 de fevereiro): foco prático, ajustes financeiros e decisões conscientes

O dia favorece organização, responsabilidade profissional e revisão de metas, enquanto relações pedem mais diálogo e maturidade emocional

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 09:00

A energia de hoje, 21 de fevereiro, traz necessidade de planejamento e controle, principalmente em questões financeiras e compromissos de longo prazo. Evitar impulsos e agir com estratégia será essencial para garantir estabilidade. No campo afetivo, conversas sinceras ajudam a fortalecer vínculos.

Áries: Evite decisões precipitadas no trabalho. Organização traz segurança.

Cor da sorte: Azul marinho

Número da sorte: 8

Touro: Revisar gastos será essencial. Estabilidade emocional favorece o amor.

Cor da sorte: Verde musgo

Número da sorte: 6

Gêmeos: Planejamento melhora sua produtividade. Uma conversa importante pode esclarecer mal-entendidos.

Cor da sorte: Amarelo claro

Número da sorte: 3

Câncer: Controle financeiro traz alívio. Clima familiar pede paciência.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 4

Leão: Persistência gera reconhecimento. Evite exageros nas despesas.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem: Atenção aos detalhes evita retrabalho. Boa fase para organizar planos futuros.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 9

Libra: Diplomacia será seu maior trunfo. Equilíbrio evita conflitos desnecessários.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 2

Escorpião: Estratégia financeira traz estabilidade. Confie mais na sua intuição.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 7

Sagitário: Organização ajuda a lidar com novas responsabilidades. Uma surpresa pode animar o dia.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 5

Capricórnio: Foco em metas de longo prazo traz resultados sólidos. Evite assumir peso extra.

Cor da sorte: Cinza grafite

Número da sorte: 10

Aquário: Criatividade ajuda a resolver pendências. Conversas sinceras fortalecem laços.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 11

Peixes: Sensibilidade equilibrada evita desgastes. Planejamento financeiro traz tranquilidade.

Cor da sorte: Rosa claro