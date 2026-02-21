DESPEDIDA

Conselho, arrependimento e emoção: as últimas palavras do ator Eric Dane antes de morrer

Entrevista inédita gravada sob condição especial foi exibida após a morte e traz despedida emocionante às filhas

Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 06:58

Eric Dane em 'Grey’s Anatomy' Crédito: Reprodução

O ator Eric Dane, que morreu nesta quinta-feira (19), aos 53 anos, deixou registrada uma entrevista com exibição autorizada apenas após sua morte. O conteúdo veio a público nesta sexta-feira (20), divulgado pela Netflix, e reúne reflexões sobre a vida, a doença e mensagens finais à família.

Diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica em 2025, o artista falou sobre o avanço da doença e destacou a importância de enfrentar os desafios com coragem e dignidade.

“Lute com todas as suas forças e com dignidade. Quando você enfrentar desafios, de saúde ou de qualquer outra natureza, lute. Nunca desista. Lute até o seu último suspiro. Esta doença está lentamente consumindo meu corpo, mas jamais consumirá meu espírito”, declarou.

Na gravação, exibida no programa Famous Last Words, Dane também fez uma declaração à esposa, Rebecca Gayheart. “Quando alguém assistir a isto, jamais terei me apaixonado por outra mulher tão profundamente quanto me apaixonei por Rebecca”, afirmou.

Ao final, ele se dirige diretamente às filhas, Billie e Georgia, e deixa conselhos sobre viver o presente e encontrar propósito.

“Primeiro, vivam o agora. Agora mesmo. No presente. É difícil, mas aprendi a fazer isso. Durante anos, vaguei mentalmente, perdido em meus próprios pensamentos por longos períodos, afundando em autopiedade, vergonha e dúvidas. Repassei decisões, questionei minhas ações. ‘Eu não deveria ter feito isso. Eu nunca deveria ter feito aquilo.’ Chega”.

“Em segundo lugar, apaixonem-se. Não necessariamente por uma pessoa, embora eu também recomende isso. Mas apaixonem-se por algo. Encontrem sua paixão, sua alegria. Encontrem aquilo que te faz querer levantar da cama de manhã”.