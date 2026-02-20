LUTO

Patrick Dempsey revela como foram os últimos momentos de Eric Dane na batalha contra ELA: 'Qualidade de vida estava se deteriorando'

Ator de 53 anos morreu dez meses após tornar público o diagnóstico da doença degenerativa

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 13:29

Patrick Dempsey falou sobre os últimos dias de Eric Dane e descreveu a rápida piora no quadro de saúde do amigo, que morreu na quinta-feira (19), aos 53 anos, em decorrência de complicações da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Os dois contracenaram juntos na série Grey's Anatomy, onde viveram médicos que marcaram uma geração de fãs.

Em entrevista ao programa The Chris Evans Breakfast Show, Dempsey contou que manteve contato recente com o colega e que alguns amigos chegaram a visitá-lo pouco antes da morte.

"Eu estava me correspondendo com ele, trocávamos mensagens, então falei com ele há cerca de uma semana e alguns amigos nossos foram visitá-lo. Ele estava começando a perder a capacidade de falar. Ele estava acamado e tinha muita dificuldade para engolir, então a qualidade de vida dele estava se deteriorando rapidamente", relatou.

O ator explicou que gostaria de guardar na memória a versão mais leve e divertida do amigo. "Ele era o homem mais engraçado - era uma alegria trabalhar com ele e quero me lembrar dele nesse espírito, porque sempre que ele estava no set, ele trazia muita diversão", disse.

"Ele tinha um ótimo senso de humor. Era fácil trabalhar com ele, nos demos bem instantaneamente. A primeira cena foi dele, sabe, em toda a sua glória, saindo do banheiro de toalha, com uma aparência incrível, fazendo você se sentir completamente fora de forma e insignificante", brincou.

Dempsey revelou ainda que conversou com Eric pela última vez "há cerca de uma semana" e que chegou a sugerir uma participação especial do amigo na série Memória de um Assassino. O plano, no entanto, não se concretizou devido ao avanço da doença. “Infelizmente, a progressão da doença tornou isso [a participação na série] praticamente impossível. Mas fiquei feliz em ver que ele estava em Toronto trabalhando”, afirmou ao site Parade.

Na homenagem, o ator destacou o respeito que sempre existiu entre os dois. "Nos demos bem porque nunca houve competição. Havia apenas um respeito mútuo maravilhoso. Ele é incrivelmente inteligente e eu sempre me lembrarei dos momentos divertidos que passamos juntos e celebrarei a alegria que ele trouxe para a vida das pessoas. A verdadeira perda é para nós, que não o temos mais", lamentou.