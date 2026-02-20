Virada poderosa na carreira: 3 signos tomam a frente e podem conquistar o topo a partir desta sexta (20 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 15:15
Se o seu trabalho andava em banho-maria, prepare-se para ver a temperatura subir. No meio da manhã, a energia de liderança da Lua em Áries atinge o pico. Para os Cancerianos, que costumam ser mais reservados, o céu manda um recado direto: saia dos bastidores! Sua casa da carreira está iluminada e é o momento perfeito para apresentar aquele projeto ou mostrar os resultados que você conquistou em silêncio.
Para os Arianos, a liderança hoje é quase instintiva. Você não vai querer esperar por ordens e sua agilidade vai deixar todo mundo impressionado. Já para Peixes, o foco muda para a valorização do próprio talento. É um excelente dia para investir em algo que aumente sua produtividade ou para ter aquela conversa séria sobre ganhos e investimentos.
Saiba os signos dos participantes do BBB 26
O clima no ambiente de trabalho hoje não tolera enrolação. Quem for direto ao ponto e demonstrar coragem para resolver problemas antigos vai ganhar pontos preciosos com a chefia. Mas fica o alerta: a Lua em Áries pode deixar as pessoas mais "curtas", então use sua autoridade com inteligência emocional para não atropelar quem tem um ritmo diferente do seu.
Aproveite este horário para fechar parcerias ou negociar contratos. A energia é de expansão e visibilidade máxima. Quando você confia na sua competência, o mundo ao redor percebe e se ajusta. A vitória hoje pertence a quem não tem medo de ser visto.