ASTROLOGIA

Virada poderosa na carreira: 3 signos tomam a frente e podem conquistar o topo a partir desta sexta (20 de fevereiro)

Entenda como sua proatividade pode abrir portas inesperadas hoje

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 15:15

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se o seu trabalho andava em banho-maria, prepare-se para ver a temperatura subir. No meio da manhã, a energia de liderança da Lua em Áries atinge o pico. Para os Cancerianos, que costumam ser mais reservados, o céu manda um recado direto: saia dos bastidores! Sua casa da carreira está iluminada e é o momento perfeito para apresentar aquele projeto ou mostrar os resultados que você conquistou em silêncio.



Para os Arianos, a liderança hoje é quase instintiva. Você não vai querer esperar por ordens e sua agilidade vai deixar todo mundo impressionado. Já para Peixes, o foco muda para a valorização do próprio talento. É um excelente dia para investir em algo que aumente sua produtividade ou para ter aquela conversa séria sobre ganhos e investimentos.

O clima no ambiente de trabalho hoje não tolera enrolação. Quem for direto ao ponto e demonstrar coragem para resolver problemas antigos vai ganhar pontos preciosos com a chefia. Mas fica o alerta: a Lua em Áries pode deixar as pessoas mais "curtas", então use sua autoridade com inteligência emocional para não atropelar quem tem um ritmo diferente do seu.

