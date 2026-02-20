ENTENDA

Após ter sido supostamente impedida de acessar trio de Bell Marques, Jojo Todynho ironiza: ‘Se entrar na minha reta, eu chicoteio’

Influenciadora teria sido impedida de acessar trio durante domingo de Carnaval (15), em Salvador

Felipe Sena

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 16:47

Jojo Todynho e o namorado, Thiago Gonçalves Crédito: Reprodução | Instagram

No domingo de Carnaval (15), em Salvador, Jojo Todynho um vídeo começou a circular nas redes sociais, em que a influenciadora teria sido supostamente impedida de acessar o trio de Bell Marques.

A artista chegou a explicar durante entrevista em coletiva de imprensa em um dos camarotes do Carnaval que, o seu amigo esteve mais à frente, e ela tinha sido impedida de acessar o “carro de trás”, ou seja, o de apoio, porque provavelmente não sabiam que ela podia ter acesso. No momento, ela estava acompanhada do namorado, o policial militar Thiago Gonçalves.

Jojo Todynho 1 de 9

Após o episódio e depois do Carnaval, Jojo se pronunciou sobre o episódio nas redes sociais e ironizou o momento. “Eu adoro ser opressora, sou capitã do mato mesmo, se entrar na minha reta, eu chicoteio meto-lhe o chicote, esquece, vocês acham mesmo que saio da minha casa sem nenhum tipo de benefício, ou que eu seria barrada, poxa, o meu patrocinador está patrocinando e eu vou ser barrada, que coragem, mas eu deixo vocês acreditarem na minha narrativa”, disse.