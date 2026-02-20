Acesse sua conta
Após ter sido supostamente impedida de acessar trio de Bell Marques, Jojo Todynho ironiza: ‘Se entrar na minha reta, eu chicoteio’

Influenciadora teria sido impedida de acessar trio durante domingo de Carnaval (15), em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 16:47

Jojo Todynho e o namorado, Thiago Gonçalves
Jojo Todynho e o namorado, Thiago Gonçalves Crédito: Reprodução | Instagram

No domingo de Carnaval (15), em Salvador, Jojo Todynho um vídeo começou a circular nas redes sociais, em que a influenciadora teria sido supostamente impedida de acessar o trio de Bell Marques.

A artista chegou a explicar durante entrevista em coletiva de imprensa em um dos camarotes do Carnaval que, o seu amigo esteve mais à frente, e ela tinha sido impedida de acessar o “carro de trás”, ou seja, o de apoio, porque provavelmente não sabiam que ela podia ter acesso. No momento, ela estava acompanhada do namorado, o policial militar Thiago Gonçalves.

Após o episódio e depois do Carnaval, Jojo se pronunciou sobre o episódio nas redes sociais e ironizou o momento. “Eu adoro ser opressora, sou capitã do mato mesmo, se entrar na minha reta, eu chicoteio meto-lhe o chicote, esquece, vocês acham mesmo que saio da minha casa sem nenhum tipo de benefício, ou que eu seria barrada, poxa, o meu patrocinador está patrocinando e eu vou ser barrada, que coragem, mas eu deixo vocês acreditarem na minha narrativa”, disse.

“E outra coisa, vocês são leão na internet, porque se me ver pessoalmente, vocês não fazem essas graças não, porque vocês sabem que eu pico a mão na cara, de quem quer que seja, eu vou até no portão de casa, porque eu sou disposição, eu bato no peito e sustento, porque eu tenho personalidade, coisa que vocês não tem, eu sou fod@”, completou.

Jojo Todynho

