ASTROLOGIA

O universo prepara para 4 signos respostas inesperadas, reencontros e notícias que podem mudar tudo nos próximos dias

A energia promete destravar situações emocionais, abrir caminhos importantes e trazer oportunidades que muita gente já tinha perdido a esperança de viver

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de maio de 2026 às 11:00

Signos e mudanças Crédito: Imagem gerada por IA

Os próximos dias prometem movimentar intensamente a vida de alguns signos do zodíaco. Antes da metade de maio, o céu favorece respostas importantes, destravamento de situações antigas e oportunidades que chegam de maneira inesperada. Para quem vinha enfrentando atrasos, ansiedade ou sensação de estagnação, a energia dos próximos dias pode funcionar como um verdadeiro ponto de virada.

Conversas importantes, mensagens aguardadas há semanas, convites inesperados e mudanças emocionais entram em cena trazendo mais clareza sobre o que realmente vale a pena daqui para frente. Veja a previsão do site "The Economic Times".

Touro: Você será um dos signos mais favorecidos antes do dia 15 e pode finalmente receber a resposta que vinha esperando há semanas. O momento favorece dinheiro, reconhecimento profissional e decisões importantes ligadas à estabilidade. Uma conversa ou mensagem específica pode mudar completamente sua percepção sobre determinada situação.

Dica cósmica: Algumas portas se abrem justamente depois que você pensa em desistir delas.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Gêmeos: Sua energia começa a ganhar velocidade novamente e os próximos dias prometem movimento intenso na vida social, amorosa e profissional. Convites inesperados, novas conexões e oportunidades importantes podem surgir através de conversas aparentemente simples. Você perceberá pessoas olhando para você de maneira diferente.

Dica cósmica: O que começa pequeno agora pode crescer muito rápido.

Decoração que é a cara de Gêmeos 1 de 10

Virgem: Depois de semanas lidando com pressão e excesso de preocupação, você começa a sentir as coisas entrando nos eixos novamente. O período favorece respostas positivas envolvendo trabalho, dinheiro, documentos e projetos profissionais. Pessoas influentes podem finalmente reconhecer seu esforço.

Dica cósmica: Nem toda demora significa fracasso, algumas apenas exigem o momento certo.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Peixes: A energia dos próximos dias traz alívio emocional e sensação de acolhimento depois de uma fase mais confusa. Relações ganham mais clareza e conversas importantes tendem a acontecer naturalmente. Existe chance de reencontros, pedidos de desculpas ou aproximações inesperadas.

Dica cósmica: O que é verdadeiro encontra formas de voltar até você.