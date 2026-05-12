POLÊMICA

'Fake news': Pai de Melody se irrita e explica por que a outra filha canta atrás do palco

Belinho interrompeu apresentação em São Paulo para esclarecer vídeo que viralizou na web

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de maio de 2026 às 10:39

Pai de Melody se irrita em show após outra filha ser filmada cantando atrás do palco Crédito: Reprodução/Instagram

O pai e empresário de Melody, Belinho, decidiu colocar os pingos nos is durante uma apresentação em uma casa de shows LGBT em São Paulo, no último fim de semana.

Na semana passada circulou um registro da irmã mais velha da artista, Bella Angel, cantando atrás do palco enquanto Melody se apresentava. Não demorou para que os internautas começassem a especular que Bella seria a 'voz real' por trás do show, o que deixou o empresário da família bastante irritado.

Pai de Melody se irrita em show após Bella Angel ser filmada cantando atrás do palco 1 de 5

Belinho parou a música para dar um recado ao público e aos críticos. "A galera estava falando que a Bella fica atrás cantando. Gente, ela faz a segunda voz e participa do show. Como ela vai estar cantando lá atrás e ao mesmo tempo aqui?", questionou ele, reforçando que as vozes das duas são bem distintas.

Segundo Belinho, a ideia de que Bella estaria 'escondida' para dublar a irmã é pura invenção. Ele explicou que as duas possuem timbres diferentes, enquanto Melody tem uma voz mais grave, a de Bella é mais aguda. "As pessoas gostam de fazer fake news", desabafou.

Veja fotos de Bella Angel, irmã de Melody 1 de 18

Mas afinal, por que Bella não fica no palco o tempo todo? Belinho também esclareceu essa logística. Bella Angel não é apenas irmã, ela é compositora de sucessos da Melody (como o hit 'Jet Ski') e tem sua própria participação especial no meio do espetáculo.