Apontado como novo affair de Melody, DJ foi acusado de dopar ex-namorada, Mari Menezes

Ulisses DJ teve término com a influenciadora cheio de acusações

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de março de 2026 às 11:35

Ulisses Dj e Melody
Ulisses Dj e Melody Crédito: Reprodução/Instagram

Melody foi vista novamente ao lado de Ulisses DJ, aumentando os rumores de que estariam vivendo um affair. Dessa vez, os dois foram flagrados no aeroporto de Goiânia, na última quarta-feira (11). Os fãs da cantora têm notado, pelo menos desde o início do ano, uma aproximação mais íntima entre os dois.

Os artistas se conhecem há um tempo e, inclusive, dançaram no mesmo palco no aniversário da cantora Tilia. Quem também estava era a namorada do DJ na época, a influenciadora Mari Menezes. Ainda assim, a aproximação entre Melody e Ulisses chamou atenção na ocasião, segundo o jornal Extra.

Ulisses DJ

Ulisses Dj por Reprodução/Instagram

O primeiro registro dos dois sozinhos veio apenas agora, com o flagra no aeroporto. O vídeo foi publicado pela página Daily do Garotinho, e logo começou a circular nas redes sociais.

Melody e Ulisses DJ no aeroporto de Goiânia
Melody e Ulisses DJ no aeroporto de Goiânia Crédito: Reprodução/Instagram

Melody, de 18 anos, está solteira há quase um ano, desde que terminou o namoro de cerca de um mês com o fisiculturista João Pancera, em abril do ano passado. Já Ulisses, de 21 anos, teve um fim polêmico de relacionamento com Mari. A influenciadora, inclusive, curtiu algumas publicações de páginas no Instagram que repercutiram o flagra do ex com a cantora.

Melody

Melody por Reprodução/Instagram

Mari e Ulisses namoraram por cerca de seis meses. Eles anunciaram o fim do relacionamento em agosto do ano passado, durante a Festa do Peão de Barretos. No mês seguinte, a influenciadora usou as redes sociais para denunciar supostas atitudes abusivas e manipuladoras que teria vivido durante o namoro. A jovem afirmou que o ex chegou até mesmo a lhe dar remédio misturado em bebida alcoólica sem seu consentimento.

"Hoje eu entendo que todas essas inseguranças que ele tinha, que eram muitas, são ocasionadas pelas atitudes que ele tem. E só com o tempo que eu fui percebendo isso", disse ela na época. "Nós chegamos em Barretos e o irmão dele ia tocar no amanhecer. E de madrugada eu já estava ficando com sono. Ele falou para eu tomar um remédio, mas eu não queria tomar porque é um remédio que me deixa muito acelerada, por ter ansiedade, e eu sei disso", completou.

Em seguida, ela alegou que Ulisses teria colocado um remédio prescrito para TDAH e transtornos alimentares na bebida alcoólica dela, sem consentimento, para mantê-la acordada durante o evento. "A brilhante ideia dele foi colocar o remédio na minha bebida e me dar", afirmou,

Mari Menezes namorou Ulisses DJ e expôs manipulações no relacionamento
Mari Menezes namorou Ulisses DJ e expôs manipulações no relacionamento Crédito: Reprodução/Instagram

"Aí ele disse ‘Viu, está tomando sem nem saber. Toma mais um pouco aí para você ficar acordada’. E eu achava normal. Que ele fazia para me proteger. E era sempre assim: essa manipulação absurda", continuou.

Mari contou que Ulisses manipulava suas palavras e justificava dizendo querer "protegê-la". Ele também teria a xingado de "puta" quando ela ainda trabalhava como DJ na noite. A influenciadora também afirmou que ele teria quebrado o espelho de seu quarto, ofendido verbalmente e demonstrado atitudes agressivas.

Ulisses chegou a se desculpar com a ex pelos erros cometidos durante o relacionamento, mas negou que tenha colocado remédio em sua bebida.

Leia mais

Tags:

Romance Influenciadora Affair Mari Menezes Melody Ulisses dj

Mais recentes

