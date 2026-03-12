Acesse sua conta
Não foi a maquiagem: saiba qual foi o estopim para a treta entre Virginia, Zé Felipe e Ana Castela

Polêmica começou após Boiadeira surgir maquiando Maria Flor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de março de 2026 às 10:57

Virginia Fonseca, Zé Felipe e Ana Castela
Virginia Fonseca, Zé Felipe e Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

A polêmica envolvendo Virginia Fonseca, Zé Felipe e Ana Castela é muito mais do que uma 'treta da maquiagem' envolvendo Maria Flor, filha da influenciadora e do cantor. O estopim para a confusão até foi um vídeo gravado na casa de Leonardo no último domingo (8), mas é muito maior do que o simples fato da Boiadeira ter maquiado a menina. 

Segundo o portal LeoDias, enquanto Ana Castela estava namorando com Zé Felipe, a convivência com os três filhos do artista (Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1) era frequente e nunca gerou desconforto. No entanto, com o fim do relacionamento, a relação foi ficando naturalmente mais distante. As crianças sentiram falta da sertaneja, e vídeos em que as meninas perguntavam pela Boiadeira chegaram a viralizar nas redes sociais naquele período.

O problema estaria atrelado a isso: como a cantora não faz mais parte da rotina familiar, o desconforto teria surgido por causa do uso da imagem das crianças em conteúdos publicados por terceiros, como no episódio da maquiagem.

O tal vídeo foi postado por um amigo de Ana Castela, Odorico Reis. Nas imagens, a artista está maquiando a filha de Virginia e, na legenda, ele escreveu: "Olha o quanto é vaidosa. Quer ser maquiada pela tia Ana". O momento aconteceu em um almoço promovido por Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo e mãe de Zé Felipe.

Dois dias depois, Virginia publicou um vídeo nos Stories que muitos seguidores interpretaram como uma indireta ao episódio. Nas imagens, a influenciadora aparece maquiando Maria Flor enquanto conversa com a filha. "Agora ela só quer que a mamãe maquie ela, né?", pergunta Virginia. "Sim", responde a menina. "Ou você vai deixar outra pessoa te maquiar? A mamãe sabe maquiar, né?", continua a influenciadora. "Não, só a mamãe agora", afirma Maria Flor.

Em meio à repercussão, Zé Felipe se pronunciou na última quarta-feira (11). Em um vídeo publicado nas redes sociais, o cantor validou o incômodo da ex-esposa com a situação da maquiagem, mas afirmou que pretende mudar a forma como lida com situações que o incomodam. Ele ainda garantiu que, a partir de agora, tudo o que gerar desconforto será verbalizado, mas de forma privada, e não nas redes sociais, fazendo referência à forma como Virginia lidou com o episódio.

