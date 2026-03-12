ASTROLOGIA

3 signos tomam decisões sérias no amor e mudam o destino do relacionamento ainda esta semana (12 de março)

A Lua em Capricórnio filtra as relações e mostra quem realmente veio para ficar ao seu lado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de março de 2026 às 12:12

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Com a entrada da Lua em Capricórnio, aquele friozinho na barriga e as promessas românticas dão lugar a uma pergunta essencial: "Nós estamos construindo algo juntos?". O amor nesta quinta-feira se manifesta através de gestos práticos. Levar um café na cama, ajudar nas contas ou apoiar um plano de carreira vale muito mais do que mil declarações apaixonadas nas redes sociais.



Os signos de Câncer, Libra e Peixes estarão sentindo essa necessidade de segurança de forma mais intensa. Se você está em um relacionamento, o momento é ideal para definir limites saudáveis e conversar sobre o futuro da casa e das finanças. Não é um dia para 'DRs' sentimentais e dramáticas, mas sim para diálogos objetivos sobre como a vida a dois pode ser mais estável.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Para quem está solteiro, o filtro capricorniano está ativado. Você não terá paciência para joguinhos ou pessoas que não sabem o que querem. O interesse agora se volta para quem demonstra estabilidade e caráter. É um ótimo dia para observar quem está ao seu redor sob a lente da realidade: essa pessoa te admira pela sua trajetória ou apenas pela aparência? O céu de hoje favorece encontros que podem começar devagar, mas que têm tudo para durar uma vida inteira.

