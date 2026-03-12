Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos tomam decisões sérias no amor e mudam o destino do relacionamento ainda esta semana (12 de março)

A Lua em Capricórnio filtra as relações e mostra quem realmente veio para ficar ao seu lado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de março de 2026 às 12:12

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Com a entrada da Lua em Capricórnio, aquele friozinho na barriga e as promessas românticas dão lugar a uma pergunta essencial: "Nós estamos construindo algo juntos?". O amor nesta quinta-feira se manifesta através de gestos práticos. Levar um café na cama, ajudar nas contas ou apoiar um plano de carreira vale muito mais do que mil declarações apaixonadas nas redes sociais.

Os signos de Câncer, Libra e Peixes estarão sentindo essa necessidade de segurança de forma mais intensa. Se você está em um relacionamento, o momento é ideal para definir limites saudáveis e conversar sobre o futuro da casa e das finanças. Não é um dia para 'DRs' sentimentais e dramáticas, mas sim para diálogos objetivos sobre como a vida a dois pode ser mais estável.  

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O Universo envia um recado importante para Touro, Leão, Escorpião e Aquário hoje (12 de março) e a mensagem pode mudar o rumo das decisões

3 signos recebem um sinal inesperado do destino hoje (12 de março) e voltam a acreditar no futuro

Um dia de decisões, diálogos importantes e oportunidades silenciosas pode mudar os rumos de todos os signos hoje (12 de março)

Entre revisões e decisões adiadas, esta semana (entre 9 a 15 de março) testa a paciência dos 12 signos

Quando o domingo pede coragem emocional, os 12 signos percebem que algumas verdades não podem mais ser adiadas

Para quem está solteiro, o filtro capricorniano está ativado. Você não terá paciência para joguinhos ou pessoas que não sabem o que querem. O interesse agora se volta para quem demonstra estabilidade e caráter. É um ótimo dia para observar quem está ao seu redor sob a lente da realidade: essa pessoa te admira pela sua trajetória ou apenas pela aparência? O céu de hoje favorece encontros que podem começar devagar, mas que têm tudo para durar uma vida inteira.

Se lembre, o sucesso de uma relação não é um evento, é um hábito. Use a energia de hoje para fortalecer os laços através da lealdade e do suporte mútuo. Às vezes, o maior gesto de amor é simplesmente estar presente e ser o porto seguro de alguém em um dia difícil. Ao final do dia, troque o drama pela parceria.  

Leia mais

Imagem - Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26

Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (12) influenciam seu bolso e sua sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (12) influenciam seu bolso e sua sorte

Imagem - Lázaro Ramos detalha caracterização do personagem em 'A Nobreza do Amor': 'Só os colares pesam 6 kg'

Lázaro Ramos detalha caracterização do personagem em 'A Nobreza do Amor': 'Só os colares pesam 6 kg'

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

Mais recentes

Imagem - Depois de um período pesado, a vida finalmente começa a ficar mais leve para 3 signos após o dia de hoje (12 de março)

Depois de um período pesado, a vida finalmente começa a ficar mais leve para 3 signos após o dia de hoje (12 de março)
Imagem - Daniel Cady vive novo romance após fim do casamento com Ivete Sangalo; saiba detalhes

Daniel Cady vive novo romance após fim do casamento com Ivete Sangalo; saiba detalhes
Imagem - Erika Hilton se manifesta após fala transfóbica de Ratinho: 'Este apresentador é, e sempre será, um rato'

Erika Hilton se manifesta após fala transfóbica de Ratinho: 'Este apresentador é, e sempre será, um rato'

MAIS LIDAS

Imagem - Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'
01

Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'

Imagem - Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi
02

Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi

Imagem - Área médica com apenas oito especialistas na Bahia ganha novo programa de residência
03

Área médica com apenas oito especialistas na Bahia ganha novo programa de residência

Imagem - SBT se pronuncia após comentários transfóbicos de Ratinho contra Erika Hilton
04

SBT se pronuncia após comentários transfóbicos de Ratinho contra Erika Hilton