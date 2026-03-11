NOVELA DAS 6

Lázaro Ramos detalha caracterização do personagem em 'A Nobreza do Amor': 'Só os colares pesam 6 kg'

Ator conta que já começou a receber reações do público nas ruas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de março de 2026 às 11:04

Lázaro Ramos em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação

Na novela das seis da TV Globo, Lázaro Ramos interpreta o ambicioso Jendal, primeiro-ministro que toma o poder do reino fictício de Batanga e se proclama rei. O vilão, obcecado pela princesa Alika, personagem de Duda Santos, promete movimentar a trama com manipulações, perseguições e jogos políticos.

Mesmo antes da estreia oficial, Lázaro conta que já começou a sentir a reação do público: “Outro dia estava no aeroporto e uma senhora passou por mim e me chamou de malvadão”, relembrou o ator, entre risadas.

Além do desafio de viver um personagem mais sombrio, Lázaro também enfrenta uma rotina intensa na caracterização.

Segundo ele, o processo envolve roupas e acessórios pensados para transmitir imponência ao vilão, mas que também exigem resistência física.

“O visual ajuda muito a construir o personagem. O cabelo, as roupas, as joias… Só os colares pesam cerca de 6 quilos. A roupa também pesa mais de 2 kg”, contou.

No fim do dia de gravação, o ator brinca que parece estar carregando “centenas de quilos” por causa da produção.

Apesar do esforço, Lázaro afirma que está se divertindo com o desafio de viver um antagonista: “Sendo bem sincero, estou tendo um prazer preocupante em fazer maldade”, disse em tom bem-humorado.