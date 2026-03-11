Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lázaro Ramos detalha caracterização do personagem em 'A Nobreza do Amor': 'Só os colares pesam 6 kg'

Ator conta que já começou a receber reações do público nas ruas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de março de 2026 às 11:04

Lázaro Ramos em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação 

Na novela das seis da TV Globo, Lázaro Ramos interpreta o ambicioso Jendal, primeiro-ministro que toma o poder do reino fictício de Batanga e se proclama rei. O vilão, obcecado pela princesa Alika, personagem de Duda Santos, promete movimentar a trama com manipulações, perseguições e jogos políticos.

Mesmo antes da estreia oficial, Lázaro conta que já começou a sentir a reação do público: “Outro dia estava no aeroporto e uma senhora passou por mim e me chamou de malvadão”, relembrou o ator, entre risadas.

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor'

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/Globo
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/TV Globo
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
1 de 9
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/Globo

Além do desafio de viver um personagem mais sombrio, Lázaro também enfrenta uma rotina intensa na caracterização.

Segundo ele, o processo envolve roupas e acessórios pensados para transmitir imponência ao vilão, mas que também exigem resistência física.

“O visual ajuda muito a construir o personagem. O cabelo, as roupas, as joias… Só os colares pesam cerca de 6 quilos. A roupa também pesa mais de 2 kg”, contou.

Leia mais

Imagem - Vivi Wanderley rebate Juliano Floss após fala do ex-namorado no BBB 26: 'Não sou otária'

Vivi Wanderley rebate Juliano Floss após fala do ex-namorado no BBB 26: 'Não sou otária'

Imagem - 'Maria Alice?': Fotos da infância de Virginia Fonseca chocam fãs por semelhança com a filha

'Maria Alice?': Fotos da infância de Virginia Fonseca chocam fãs por semelhança com a filha

Imagem - Bella Campos emociona fãs ao homenagear irmã com fotos raras da infância; veja

Bella Campos emociona fãs ao homenagear irmã com fotos raras da infância; veja

No fim do dia de gravação, o ator brinca que parece estar carregando “centenas de quilos” por causa da produção.

Apesar do esforço, Lázaro afirma que está se divertindo com o desafio de viver um antagonista: “Sendo bem sincero, estou tendo um prazer preocupante em fazer maldade”, disse em tom bem-humorado.

Conhecido por interpretar personagens carismáticos e queridos pelo público, o ator revelou que está gostando de explorar um lado diferente da atuação.

Leia mais

Imagem - Christina Rocha surge com 'novo rosto' e web compara com Grazi Massafera; veja

Christina Rocha surge com 'novo rosto' e web compara com Grazi Massafera; veja

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (11) para atrair o prêmio

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (11) para atrair o prêmio

Imagem - Integrante do grupo de k-pop ENHYPEN anuncia carreira solo; saiba o motivo

Integrante do grupo de k-pop ENHYPEN anuncia carreira solo; saiba o motivo

Tags:

tv Globo Globo Novela Novelas da Rede Globo Lázaro Ramos A Nobreza do Amor

Mais recentes

Imagem - Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26

Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26
Imagem - Segunda chance? Universo anuncia reconciliação e clareza para 3 signos ainda hoje (11 de março)

Segunda chance? Universo anuncia reconciliação e clareza para 3 signos ainda hoje (11 de março)
Imagem - Prédio mais alto do mundo na Arábia Saudita terá 130 andares, 1 km de altura e superar o Burj Khalifa

Prédio mais alto do mundo na Arábia Saudita terá 130 andares, 1 km de altura e superar o Burj Khalifa

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciadora suspeita de desvio milionário fez publicação nas redes após depoimento: 'Coração confuso'
01

Influenciadora suspeita de desvio milionário fez publicação nas redes após depoimento: 'Coração confuso'

Imagem - 3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)
02

3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)

Imagem - Christina Rocha surge com 'novo rosto' e web compara com Grazi Massafera; veja
03

Christina Rocha surge com 'novo rosto' e web compara com Grazi Massafera; veja

Imagem - Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após o cantor rejeitar a ‘casa sem cara de casa’
04

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após o cantor rejeitar a ‘casa sem cara de casa’