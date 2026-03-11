Lázaro Ramos detalha caracterização do personagem em 'A Nobreza do Amor': 'Só os colares pesam 6 kg'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de março de 2026 às 11:04
Na novela das seis da TV Globo, Lázaro Ramos interpreta o ambicioso Jendal, primeiro-ministro que toma o poder do reino fictício de Batanga e se proclama rei. O vilão, obcecado pela princesa Alika, personagem de Duda Santos, promete movimentar a trama com manipulações, perseguições e jogos políticos.
Mesmo antes da estreia oficial, Lázaro conta que já começou a sentir a reação do público: “Outro dia estava no aeroporto e uma senhora passou por mim e me chamou de malvadão”, relembrou o ator, entre risadas.
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor'
Além do desafio de viver um personagem mais sombrio, Lázaro também enfrenta uma rotina intensa na caracterização.
Segundo ele, o processo envolve roupas e acessórios pensados para transmitir imponência ao vilão, mas que também exigem resistência física.
“O visual ajuda muito a construir o personagem. O cabelo, as roupas, as joias… Só os colares pesam cerca de 6 quilos. A roupa também pesa mais de 2 kg”, contou.
No fim do dia de gravação, o ator brinca que parece estar carregando “centenas de quilos” por causa da produção.
Apesar do esforço, Lázaro afirma que está se divertindo com o desafio de viver um antagonista: “Sendo bem sincero, estou tendo um prazer preocupante em fazer maldade”, disse em tom bem-humorado.
Conhecido por interpretar personagens carismáticos e queridos pelo público, o ator revelou que está gostando de explorar um lado diferente da atuação.