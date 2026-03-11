Acesse sua conta
'Maria Alice?': Fotos da infância de Virginia Fonseca chocam fãs por semelhança com a filha

Influenciadora reagiu ao registro antigo que circulou nas redes

  Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de março de 2026 às 09:08

Virginia e Maria Alice Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Uma foto antiga de Virginia Fonseca voltou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (10) e acabou surpreendendo muita gente pela  impressionante semelhança da influenciadora, ainda criança, com a filha mais velha, Maria Alice, de 4 anos.

O registro rapidamente viralizou e gerou comentários entre os internautas. Muitos afirmaram que, à primeira vista, pensaram que a imagem fosse da própria Maria Alice.

A repercussão foi tanta que a própria Virginia compartilhou a foto novamente em suas redes sociais e reagiu com bom humor à comparação. 'Maria Alice?', brincou a influenciadora ao ver a imagem.

Nos comentários, seguidores destacaram como mãe e filha parecem praticamente a mesma pessoa na infância.

Alguns usuários chegaram a brincar dizendo que parecia que Virginia “tinha dado à luz a si mesma”, enquanto outros afirmaram que Maria Alice é uma verdadeira “mini versão” da influenciadora.

A pequena é fruto do relacionamento da influenciadora com o cantor Zé Felipe, com quem Virginia também teve outros dois filhos: Maria Flor e José Leonardo.

