'Maria Alice?': Fotos da infância de Virginia Fonseca chocam fãs por semelhança com a filha

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de março de 2026 às 09:08
Uma foto antiga de Virginia Fonseca voltou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (10) e acabou surpreendendo muita gente pela impressionante semelhança da influenciadora, ainda criança, com a filha mais velha, Maria Alice, de 4 anos.
O registro rapidamente viralizou e gerou comentários entre os internautas. Muitos afirmaram que, à primeira vista, pensaram que a imagem fosse da própria Maria Alice.
Virginia Fonseca exibe semelhança com a filha, Maria Alice
A repercussão foi tanta que a própria Virginia compartilhou a foto novamente em suas redes sociais e reagiu com bom humor à comparação. 'Maria Alice?', brincou a influenciadora ao ver a imagem.
Nos comentários, seguidores destacaram como mãe e filha parecem praticamente a mesma pessoa na infância.
Alguns usuários chegaram a brincar dizendo que parecia que Virginia “tinha dado à luz a si mesma”, enquanto outros afirmaram que Maria Alice é uma verdadeira “mini versão” da influenciadora.
A pequena é fruto do relacionamento da influenciadora com o cantor Zé Felipe, com quem Virginia também teve outros dois filhos: Maria Flor e José Leonardo.