Virginia é criticada após vídeo com a filha e web aponta indireta para Ana Castela

Heider Sacramento
Publicado em 10 de março de 2026 às 20:36
A influenciadora Virginia Fonseca virou assunto nas redes sociais após compartilhar um vídeo ao lado da filha Maria Flor. A publicação rapidamente gerou debate entre internautas, que interpretaram a fala da empresária como uma possível indireta para a cantora Ana Castela.
No vídeo publicado nas redes, Virginia aparece maquiando a filha e elogiando a menina. Durante o momento, a influenciadora pergunta quem deveria fazer a maquiagem da criança. Maria Flor responde que prefere a mãe, e Virginia reforça a resposta dizendo que “só mamãe sabe maquiar”.
A fala chamou atenção de parte do público porque, dias antes, Ana Castela havia sido filmada maquiando Maria Flor durante uma visita à casa do cantor Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca.
Virginia, Zé Felipe e filhos
Após a publicação, alguns internautas passaram a sugerir que o comentário da influenciadora poderia ser uma indireta para a cantora. Nas redes sociais, críticas e opiniões divididas surgiram entre os seguidores.
Enquanto alguns usuários classificaram a atitude como exagerada, outros defenderam Virginia Fonseca e disseram que a reação pode ter sido apenas um momento natural entre mãe e filha.