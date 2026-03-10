FAMOSOS

Virginia é criticada após vídeo com a filha e web aponta indireta para Ana Castela

Influenciadora publicou momento com Maria Flor e internautas interpretaram fala como recado à cantora

Heider Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 20:36

Virginia Fonseca publica vídeo com Maria Flor e gera debate nas redes sociais Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca virou assunto nas redes sociais após compartilhar um vídeo ao lado da filha Maria Flor. A publicação rapidamente gerou debate entre internautas, que interpretaram a fala da empresária como uma possível indireta para a cantora Ana Castela.

No vídeo publicado nas redes, Virginia aparece maquiando a filha e elogiando a menina. Durante o momento, a influenciadora pergunta quem deveria fazer a maquiagem da criança. Maria Flor responde que prefere a mãe, e Virginia reforça a resposta dizendo que “só mamãe sabe maquiar”.

A fala chamou atenção de parte do público porque, dias antes, Ana Castela havia sido filmada maquiando Maria Flor durante uma visita à casa do cantor Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca.

Após a publicação, alguns internautas passaram a sugerir que o comentário da influenciadora poderia ser uma indireta para a cantora. Nas redes sociais, críticas e opiniões divididas surgiram entre os seguidores.