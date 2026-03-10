NOVOS CAMINHOS

Irmão de Marília Mendonça deixa a música e surpreende com nova carreira

João Gustavo pausou trajetória artística após morte da cantora e hoje se dedica à faculdade de Nutrição

Heider Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 19:25

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, deixou a música e passou a cursar Nutrição Crédito: Reprodução

O cantor João Gustavo, irmão da eterna rainha da sofrência Marília Mendonça, revelou aos seguidores detalhes da nova fase de sua vida profissional. Aos 25 anos, ele decidiu deixar a carreira musical de lado e passou a investir em uma nova área: a Nutrição.

Nas redes sociais, João Gustavo mostrou parte da rotina como estudante universitário. Em um vídeo publicado no Instagram, o jovem exibiu momentos do dia a dia entre aulas, reuniões acadêmicas e atividades com colegas de faculdade. Atualmente, ele está no sétimo período do curso e também realiza estágios na área hospitalar.

Antes da mudança de carreira, João Gustavo integrava a dupla sertaneja Dom Vittor & Gustavo, que ganhou destaque no cenário musical. A decisão de pausar a trajetória artística foi anunciada em setembro de 2022, quando o cantor revelou enfrentar um período de depressão e dificuldades para lidar com o luto após a morte da irmã.

João Gustavo 1 de 5

Na época, ele explicou que precisava dedicar tempo à própria saúde emocional e à família. O jovem afirmou que queria compreender melhor tudo o que havia vivido e priorizar o convívio com a mãe e o sobrinho, além de cuidar de si mesmo antes de tomar decisões sobre o futuro na música.