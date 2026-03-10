Namorado de Jojo Todynho volta a caminhar após infarto e celebra primeiros passos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 10 de março de 2026 às 18:15
O policial militar Thiago Gonçalves, namorado da cantora Jojo Todynho, voltou a caminhar após sofrer um infarto agudo do miocárdio. Aos 38 anos, ele precisou passar por dois procedimentos de angioplastia devido a complicações cardíacas.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Thiago Gonçalves mostrou os primeiros passos dados no corredor do hospital após os procedimentos. Ainda apoiado e com cuidado, ele celebrou o momento e falou sobre o período difícil que enfrentou nos últimos dias.
“Há poucos dias eu estava lutando pela vida. Noite de medo, febre, dor e taquicardia. Hoje dei meus primeiros passos no corredor do hospital. Ainda com apoio, ainda com cuidado… Mas para quem quase perdeu tudo, cada passo é uma vitória”, escreveu.
Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho
Nos comentários, seguidores e amigos enviaram mensagens de apoio e comemoraram a recuperação do namorado de Jojo Todynho. Muitos destacaram a força do policial militar durante o processo de recuperação.
Nas redes sociais, Jojo Todynho também comentou o susto vivido pelo companheiro. Segundo a cantora, o infarto pode ter sido desencadeado pelo acúmulo de estresse enfrentado por Thiago no último ano.
A artista relatou que o namorado passou por momentos difíceis recentemente, incluindo a perda da avó e uma rotina intensa de trabalho. Para Jojo Todynho, o companheiro costuma guardar emoções e tentar lidar sozinho com os problemas, o que pode ter contribuído para o desgaste físico e emocional.