Namorado de Jojo Todynho volta a caminhar após infarto e celebra primeiros passos

Thiago Gonçalves passou por duas cirurgias cardíacas e celebrou primeiros passos no hospital

Heider Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 18:15

Thiago Gonçalves, namorado de Jojo Todynho, voltou a caminhar após sofrer infarto Crédito: Reprodução/Instagram

O policial militar Thiago Gonçalves, namorado da cantora Jojo Todynho, voltou a caminhar após sofrer um infarto agudo do miocárdio. Aos 38 anos, ele precisou passar por dois procedimentos de angioplastia devido a complicações cardíacas.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Thiago Gonçalves mostrou os primeiros passos dados no corredor do hospital após os procedimentos. Ainda apoiado e com cuidado, ele celebrou o momento e falou sobre o período difícil que enfrentou nos últimos dias.

“Há poucos dias eu estava lutando pela vida. Noite de medo, febre, dor e taquicardia. Hoje dei meus primeiros passos no corredor do hospital. Ainda com apoio, ainda com cuidado… Mas para quem quase perdeu tudo, cada passo é uma vitória”, escreveu.

Nos comentários, seguidores e amigos enviaram mensagens de apoio e comemoraram a recuperação do namorado de Jojo Todynho. Muitos destacaram a força do policial militar durante o processo de recuperação.

Nas redes sociais, Jojo Todynho também comentou o susto vivido pelo companheiro. Segundo a cantora, o infarto pode ter sido desencadeado pelo acúmulo de estresse enfrentado por Thiago no último ano.