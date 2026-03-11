LUTO

Funkeiro MC Danilo Boladão morre aos 47 anos após paradas cardíacas

Artista da Baixada Santista enfrentava diabetes tipo 1 há cerca de 20 anos e sofreu paradas cardíacas na madrugada desta quarta-feira (11)

Fernanda Varela

Publicado em 11 de março de 2026 às 15:04

O funkeiro MC Danilo Boladão morreu aos 47 anos na madrugada desta quarta-feira (11). A informação foi divulgada nas redes sociais do artista, que era considerado um dos nomes marcantes do funk paulista, especialmente na Baixada Santista.

De acordo com a publicação, o cantor, cujo nome de batismo era Danilo Mariano Leão Laureano, passou mal durante a madrugada e sofreu várias paradas cardíacas. Ele convivia com diabetes tipo 1 há cerca de duas décadas.

A doença foi descoberta após o artista sentir dores intensas nas pernas ao cortar as unhas do pé. Ao procurar atendimento médico, recebeu o diagnóstico. Com o passar dos anos, o quadro provocou diversas complicações de saúde.

Em decorrência do diabetes, MC Danilo Boladão precisou passar por amputações ao longo da vida. Ele perdeu três dedos do pé direito, parte do calcanhar esquerdo e também o dedão do mesmo pé.

Figura conhecida no cenário do funk da Baixada Santista, o cantor iniciou a trajetória artística no fim dos anos 1990, quando formou dupla com o funkeiro Fabinho. Juntos, os dois ganharam destaque em bailes e festas populares na cidade de Santos.

Ao longo da carreira, Danilo também seguiu com projetos solo e lançou músicas como Tempo Louco e Eu Tô Ligado. Em 2025, ele voltou a dividir o palco com Fabinho em um show que celebrou três décadas de trajetória musical.