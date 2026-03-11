Pocah esclarece confusão após fãs apontarem nudez em vídeo: 'Me respeita'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 11 de março de 2026 às 20:28
Pocah utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (11) para rebater mensagens de seguidores que acreditaram que ela teria publicado um vídeo nua ao lado do namorado, Arthur Pelagio. No registro em questão, a artista utilizava um biquíni de cor nude, que gerou uma ilusão de ótica ao se camuflar ao seu tom de pele. O casal aproveitava um banho de chuva em Além Paraíba (MG).
A cantora apareceu no story do Instagram para questionar a repercussão. “Que isso, gente? Me respeita”, brincou. Na publicação, ela exibiu uma montagem com diversas mensagens recebidas, entre as quais: “Achei que você estava pelada” e “Mulher, que susto, achei que você estava pelada”, além de outros comentários com a mesma conotação.
No vídeo, Pocah aparece acompanhada do novo namorado, o ex-jogador de futebol Arthur Pelagio. Este é o seu primeiro relacionamento público da cantora desde o fim do noivado com Ronan Souza, anunciado em novembro de 2025.
O casal vem sendo visto junto desde dezembro do ano passado, após comparecerem a um show de Thiaguinho, no Rio de Janeiro. Eles passaram o Réveillon em Fernando de Noronha e oficializaram o namoro durante o Carnaval de 2026.
