Xande de Pilares pede Thay Pereira em casamento na Disney

O casal está junto desde 2020 e tem uma filha de 1 ano

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de março de 2026 às 17:52

Xande de Pilares pede Thay Pereira em casamento na Disney
Xande de Pilares pede Thay Pereira em casamento na Disney Crédito: Reprodução/ Instagram

Xande de Pilares pediu a namorada Thay Pereira em casamento durante a viagem que estavam fazendo para os parques da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. A notícia foi compartilhada pelo Instagram nesta quarta-feira (11), em um carrossel de fotos mostrando os dois comemorando o pedido em frente ao Castelo da Cinderela.

"Onde a magia e os contos de fadas acontecem. Vem aí nosso casamento", diz a legenda da publicação.

Xande e Thay estão juntos desde 2020 e são pais de Estrela, de 1 ano, que também está presente na viagem. Estrela é a primeira filha de Thay, mas Xande tem dois outros filhos: Alexandre Lucas, de 26 anos, e Alexandre Junior, de 2025.

Tags:

Disney Casamento

