NOIVADO

Xande de Pilares pede Thay Pereira em casamento na Disney

O casal está junto desde 2020 e tem uma filha de 1 ano

K Kamila Macedo

Publicado em 11 de março de 2026 às 17:52

Xande de Pilares pede Thay Pereira em casamento na Disney Crédito: Reprodução/ Instagram

Xande de Pilares pediu a namorada Thay Pereira em casamento durante a viagem que estavam fazendo para os parques da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. A notícia foi compartilhada pelo Instagram nesta quarta-feira (11), em um carrossel de fotos mostrando os dois comemorando o pedido em frente ao Castelo da Cinderela.

"Onde a magia e os contos de fadas acontecem. Vem aí nosso casamento", diz a legenda da publicação.

