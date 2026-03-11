Xande de Pilares pede Thay Pereira em casamento na Disney

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 11 de março de 2026 às 17:52
Xande de Pilares pediu a namorada Thay Pereira em casamento durante a viagem que estavam fazendo para os parques da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. A notícia foi compartilhada pelo Instagram nesta quarta-feira (11), em um carrossel de fotos mostrando os dois comemorando o pedido em frente ao Castelo da Cinderela.
"Onde a magia e os contos de fadas acontecem. Vem aí nosso casamento", diz a legenda da publicação.
Xande de Pilares faz viagem para Disney e pede Thay Pereira em casamento
Xande e Thay estão juntos desde 2020 e são pais de Estrela, de 1 ano, que também está presente na viagem. Estrela é a primeira filha de Thay, mas Xande tem dois outros filhos: Alexandre Lucas, de 26 anos, e Alexandre Junior, de 2025.