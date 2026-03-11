Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 11 de março de 2026 às 17:37
Lázaro Ramos contou que decidiu encerrar uma amizade depois de discordar da postura de um conhecido como pai. Em entrevista ao videocast Conversa vai, conversa vem, do jornal O Globo, o ator afirmou que não conseguiu manter a relação após o homem deixar de assumir responsabilidades com o filho.
Durante a conversa, Lázaro refletiu sobre masculinidade, amizade entre homens e responsabilidade paterna. Segundo ele, mantém relações próximas com amigos que conseguem se cobrar mutuamente e falar abertamente sobre erros e comportamentos problemáticos.
Taís Araújo e Lázaro Ramos
O ator explicou que valoriza amizades em que há espaço para diálogo e para apontar atitudes que precisam ser revistas.
“Adoro meus amigos. Não que não pratiquemos atos machistas. De vez em quando, a gente vacila. Somos tão próximos porque estabelecemos relação de afetividade, não temos medo de demonstrar afeto, mas também damos o papo reto”, afirmou.
Na sequência, ele relatou o caso que levou ao rompimento de uma amizade. “Tenho um amigo de quem gostava muito e virou um pai péssimo, de não assumir e não pagar pensão. Terminei a amizade por isso”, disse.
Lázaro explicou que, para ele, a responsabilidade com os filhos é uma questão fundamental e que não conseguiu ignorar a situação. A declaração surgiu enquanto o ator comentava como as relações masculinas precisam incluir também cobranças e reflexões sobre atitudes machistas.
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos
O artista também falou sobre como homens muitas vezes têm dificuldade de demonstrar afeto ou lidar com emoções, algo que, segundo ele, ainda faz parte da construção social da masculinidade.
Na entrevista, Lázaro Ramos também comentou outros temas ligados à carreira e à vida pessoal, como o burnout que enfrentou após um período de trabalho intenso e a estreia de seu primeiro vilão na televisão, na novela A nobreza do amor, prevista para estrear na TV Globo no dia 16.