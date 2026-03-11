Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'

Ator falou sobre masculinidade, responsabilidade paterna e relações entre homens em entrevista recente

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de março de 2026 às 17:37

Lázaro Ramos
Lázaro Ramos Crédito: Divulgação

Lázaro Ramos contou que decidiu encerrar uma amizade depois de discordar da postura de um conhecido como pai. Em entrevista ao videocast Conversa vai, conversa vem, do jornal O Globo, o ator afirmou que não conseguiu manter a relação após o homem deixar de assumir responsabilidades com o filho.

Durante a conversa, Lázaro refletiu sobre masculinidade, amizade entre homens e responsabilidade paterna. Segundo ele, mantém relações próximas com amigos que conseguem se cobrar mutuamente e falar abertamente sobre erros e comportamentos problemáticos.

Taís Araújo e Lázaro Ramos

Lázaro Ramos e Taís Araíujo por Divulgação TV Globo
Lázaro Ramos e Taís Araújo por Reprodução/Redes sociais
Taís Araújo e Lázaro Ramos por divulgação
Taís Araujo se emocionou com a homenagem no Domingão por Reprodução/TV Globo
Taís Araujo mostra reação de Lázaro Ramos ao assistir cena do vestido em Vale Tudo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo se emocionou com a homenagem no Domingão por Reprodução/TV Globo
Taís Araujo mostra reação de Lázaro Ramos ao assistir cena do vestido em Vale Tudo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo mostra reação de Lázaro Ramos ao assistir cena do vestido em Vale Tudo por Reprodução/Instagram
Em Vale Tudo, Raquel se vinga de Maria de Fátima e rasga o vestido de noiva da filha por Reprodução/Instagram
Lázaro e Taís por Reprodução
Taís Araújo e Lázaro Ramos curtem show de Léo Santana no Afropunk por Paula Fróes/CORREIO
Taís Araujo e Lázaro Ramos por Redes sociais
Taís Araújo e Lázaro Ramos por Redes sociais
Os atores Lázaro Ramos e Taís Araújo por reprodução
1 de 14
Lázaro Ramos e Taís Araíujo por Divulgação TV Globo

O ator explicou que valoriza amizades em que há espaço para diálogo e para apontar atitudes que precisam ser revistas.

“Adoro meus amigos. Não que não pratiquemos atos machistas. De vez em quando, a gente vacila. Somos tão próximos porque estabelecemos relação de afetividade, não temos medo de demonstrar afeto, mas também damos o papo reto”, afirmou.

Leia mais

Imagem - Enquete BBB 26: Quem é o seu favorito para ganhar o programa?

Enquete BBB 26: Quem é o seu favorito para ganhar o programa?

Imagem - Quaresma 2026: Veja penitências simples que podem fortalecer a vida espiritual durante o período

Quaresma 2026: Veja penitências simples que podem fortalecer a vida espiritual durante o período

Imagem - Peixes pode ter surpresa nas finanças e Gêmeos recebe alerta sobre fofocas hoje (11 de março); veja mais previsões

Peixes pode ter surpresa nas finanças e Gêmeos recebe alerta sobre fofocas hoje (11 de março); veja mais previsões

Na sequência, ele relatou o caso que levou ao rompimento de uma amizade. “Tenho um amigo de quem gostava muito e virou um pai péssimo, de não assumir e não pagar pensão. Terminei a amizade por isso”, disse.

Lázaro explicou que, para ele, a responsabilidade com os filhos é uma questão fundamental e que não conseguiu ignorar a situação. A declaração surgiu enquanto o ator comentava como as relações masculinas precisam incluir também cobranças e reflexões sobre atitudes machistas.

Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos

Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
1 de 30
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube

O artista também falou sobre como homens muitas vezes têm dificuldade de demonstrar afeto ou lidar com emoções, algo que, segundo ele, ainda faz parte da construção social da masculinidade.

Na entrevista, Lázaro Ramos também comentou outros temas ligados à carreira e à vida pessoal, como o burnout que enfrentou após um período de trabalho intenso e a estreia de seu primeiro vilão na televisão, na novela A nobreza do amor, prevista para estrear na TV Globo no dia 16.

Mais recentes

Imagem - Virginia posta vídeo com Maria Flor e provoca: ‘Só a mamãe pode maquiar’; entenda polêmica envolvendo Ana Castela e Zé Felipe

Virginia posta vídeo com Maria Flor e provoca: ‘Só a mamãe pode maquiar’; entenda polêmica envolvendo Ana Castela e Zé Felipe
Imagem - Peixes do 'fim do mundo' que só são vistos em tragédias aparecem em praia do México e causam preocupação

Peixes do 'fim do mundo' que só são vistos em tragédias aparecem em praia do México e causam preocupação
Imagem - Pai de Melody tem carro destruído por ex-namorada e relata prejuízo de R$ 300 mil

Pai de Melody tem carro destruído por ex-namorada e relata prejuízo de R$ 300 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
01

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - O que diz o Nubank sobre bloqueios de contas que fizeram clientes recorrem à Justiça para recuperar dinheiro
02

O que diz o Nubank sobre bloqueios de contas que fizeram clientes recorrem à Justiça para recuperar dinheiro

Imagem - Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado
03

Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado

Imagem - 3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)
04

3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)