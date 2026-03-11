ABRIU O JOGO

Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'

Ator falou sobre masculinidade, responsabilidade paterna e relações entre homens em entrevista recente

Fernanda Varela

Publicado em 11 de março de 2026 às 17:37

Lázaro Ramos Crédito: Divulgação

Lázaro Ramos contou que decidiu encerrar uma amizade depois de discordar da postura de um conhecido como pai. Em entrevista ao videocast Conversa vai, conversa vem, do jornal O Globo, o ator afirmou que não conseguiu manter a relação após o homem deixar de assumir responsabilidades com o filho.

Durante a conversa, Lázaro refletiu sobre masculinidade, amizade entre homens e responsabilidade paterna. Segundo ele, mantém relações próximas com amigos que conseguem se cobrar mutuamente e falar abertamente sobre erros e comportamentos problemáticos.

O ator explicou que valoriza amizades em que há espaço para diálogo e para apontar atitudes que precisam ser revistas.

“Adoro meus amigos. Não que não pratiquemos atos machistas. De vez em quando, a gente vacila. Somos tão próximos porque estabelecemos relação de afetividade, não temos medo de demonstrar afeto, mas também damos o papo reto”, afirmou.

Na sequência, ele relatou o caso que levou ao rompimento de uma amizade. “Tenho um amigo de quem gostava muito e virou um pai péssimo, de não assumir e não pagar pensão. Terminei a amizade por isso”, disse.

Lázaro explicou que, para ele, a responsabilidade com os filhos é uma questão fundamental e que não conseguiu ignorar a situação. A declaração surgiu enquanto o ator comentava como as relações masculinas precisam incluir também cobranças e reflexões sobre atitudes machistas.

O artista também falou sobre como homens muitas vezes têm dificuldade de demonstrar afeto ou lidar com emoções, algo que, segundo ele, ainda faz parte da construção social da masculinidade.